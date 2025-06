mărturie cutremurătoare: cum a scăpat singurul supraviețuitor al accidentului aviatic din india / video

Ramesh Viswashkumar, singurul pasager care a scăpat cu viață din catastrofa aviatică din Ahmedabad, India, a povestit că a reușit să evadeze printr-o ieșire de urgență distrusă, după ce aeronava în care se afla s-a prăbușit peste un cămin medical. Accidentul a ucis peste 240 de persoane și a devenit cel mai grav din ultimul deceniu în India.

Potrivit autorităților, Viswashkumar ocupa locul 11A, situat lângă una dintre ieșirile de urgență. După impactul violent, trapa de evacuare a fost distrusă, iar bărbatul a reușit să se strecoare prin deschizătură. Imaginile post-accident îl surprind șchiopătând pe stradă, îmbrăcat într-un tricou pătat de sânge, cu fața tumefiată.

Evacuare din infern

Într-o declarație făcută de pe patul de spital pentru televiziunea publică indiană DD News, Viswashkumar, în vârstă de 40 de ani, a descris momentele terifiante:

„Nu-mi vine să cred că sunt în viață. Pentru câteva clipe am fost convins că voi muri. Am deschis ochii, am realizat că trăiesc, mi-am desfăcut centura de siguranță și am încercat să scap. Stewardesa din fața mea… și alți oameni… au murit chiar lângă mine.”

El a explicat că avionul părea să fi încetinit brusc după decolare, iar luminile verzi și albe din cabină s-au aprins. După o creștere bruscă a forței motoarelor, aeronava a căzut cu viteză și s-a izbit de clădirea căminului, declanșând un incendiu devastator.

Miracol printre dărâmături

Medicii au confirmat că bărbatul a suferit doar răni ușoare: câteva vânătăi și arsuri pe brațul stâng. „Partea în care mă aflam a atins solul, și am văzut o deschidere în afara avionului. Când ușa de lângă mine s-a rupt, am ieșit prin ea și am fugit”, a adăugat supraviețuitorul.

Imaginile dramatice cu Viswashkumar au fost difuzate pe scară largă de televiziunile din India, alimentând șocul și tristețea unei națiuni care asistă la una dintre cele mai mari tragedii aviatice din istoria recentă.