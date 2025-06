Ilie Bolojan avertizează că majorările de taxe și impozite sunt inevitabile, indiferent de ce partid va forma viitorul guvern. Măsurile fiscale vor fi, cel mai probabil, anunțate în zilele următoare.

„Niciun guvern care va veni nu va putea evita creșterea de taxe și impozite”, a declarat Bolojan, într-o analiză tranșantă a situației bugetare actuale.

Liderul liberal consideră că România trebuie să înceapă urgent reducerea cheltuielilor publice, dar recunoaște că acest proces este dificil și de durată:

„Este evident că trebuie să ne scădem urgent, cât mai rapid, cheltuielile statului în general. Aceste reduceri nu se pot face însă de pe o zi pe alta, pentru că înseamnă contracte, înseamnă audit, înseamnă proceduri”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că reducerea cheltuielilor trebuie să fie însoțită de o restructurare treptată a investițiilor publice, printr-o planificare riguroasă și eșalonare a acestora.

Declarațiile vin în contextul în care România se confruntă cu un deficit bugetar major și presiuni externe privind echilibrul fiscal.

Bolojan propune măsuri nepopulare pentru redresare

România va fi forțată să aplice măsuri de corecție nepopulare dar necesare pentru a ieși din criza bugetară, deoarece „nu există soluții magice”, a avertizat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a prezentat măsurile de urgență necesare pentru ieșirea României din criza bugetară, avertizând că țara riscă să piardă fonduri europene importante dacă nu acționează rapid. România are aproape 900 milioane euro blocați de Uniunea Europeană din cauza problemelor nerezolvate legate de pensiile speciale și conducerea companiilor de stat. Pentru a primi acești bani, guvernul trebuie să rezolve urgent aceste chestiuni. „Dacă vrem să ne luăm acești bani, trebuie să rezolvăm aceste probleme”, a explicat Bolojan. Liderul liberal consideră că România trebuie să renegocieze planul de accesare a fondurilor europene, deoarece anumite ținte nu mai pot fi îndeplinite. Multe proiecte în domeniul sănătății nu pot fi terminate și trebuie înlocuite urgent cu altele pentru a nu se pierde banii. De asemenea, există încă apeluri de proiecte care nu sunt deschise, ceea ce face imposibilă finalizarea lor până în 2029, termenul limită pentru absorbția fondurilor. Bolojan a subliniat că România are venituri fiscale sub 30% din PIB, comparativ cu media europeană de aproape 40%. Această situație este cauzată de legislația permisivă, evaziunea fiscală și performanța scăzută în colectare. „E foarte greu să ai cele mai mici venituri, dar să ai printre cele mai mari cheltuieli”, a explicat el, precizând că țara nu își încasează TVA-ul decât într-o proporție care poate fi mult îmbunătățită. Bolojan a avertizat că „nu există soluții magice” și că vor fi necesare măsuri de corecție nepopulare pentru reducerea deficitului sub 7% din PIB, așa cum s-a angajat România față de UE. Corecția trebuie să combine creșterea veniturilor, eșalonarea investițiilor și scăderea cheltuielilor, deși ordinea ideală ar fi fost inversă – mai întâi reducerea cheltuielilor. Liderul liberal consideră că recâștigarea încrederii piețelor financiare este esențială pentru ca România să poată lua credite în condiții mai avantajoase și să plătească dobânzi mai mici.