eric de oliveira despre situația mediașului: ”nu ne bagă în seamă”

Simbolul fotbalului medieșean, Eric de Oliveira a vorbit deschis a vorbit despre situația echipei ACS Mediaș 2022, dar și despre stadionul ”Gaz Metan”, care nu poate fi folosit de către echipa de Liga 3.

Primăria Mediaș este principalul susținător al echipei de Liga 3, dar suma alocată nu ajunge necesităților echipei. Fără sprijinul financiar al companiilor Transgaz și Romgaz, situația echipei devine una incertă.

Brazilianul Eric de Oliveira spune că deocamdată, companiile cu sediul în Mediaș nu își îndreaptă atenția și către fotbalul de Liga 3 și se teme ca actuala echipă să nu aibă soarta Gazului Metan.

”Mediaș e sufletul meu. Mai durează puțin, stăm după ajutor la cele mai mari companii din România, are deocamdată nu ne bagă în seamă. Am câștigat Cupa României la U16, suntem campioni județeni la U10, la U11, la U15. Fără niciun ajutor, fără nicio condiție, noi tot facem performanță pentru pentru copiii din oraș. Și e mare păcat pentru că ei nu ne acordă atenția pe care o merităm. Suntem numai oameni din fotbal care au trecut pe la Mediaș, care suntem implicați. Tot ceea ce am făcut, echipă creată, a fost pentru copiii din oraș. Ar fi păcat ca încă o echipă din Mediaș să dispară”, a declarat brazilianul Eric de Oliveira pentru Golazo.

”Nu mai vorbesc până nu văd cheia de la stadion în mână”

Nici situația Stadionului ”Gaz Metan” nu este lămurită, deși părea că se fac pași spre preluarea acestuia. „Deocamdată nimic, s-au auzit niște vorbe, nimic concret. Până în momentul în care nu văd cheia de la stadion în mână, nu pot să vorbesc mai mult, dar cred că cei din multinaționalele din România ar trebui să se gândească puțin. Ajută alte orașe, dar Mediașul nu e ajutat deloc. Îți dai seama de situația în care s-a ajuns, un brazilian care a venit la Mediaș, în România și trebuie să vorbeasc aici. Bineînțeles, mereu vorbesc în așa fel ca să nu deranjez pe cineva, dar cred eu că mesajul meu ar trebui să ajungă la cei mai mari, copiii din Mediaș merită și ei o șansă în viață”, a mai adăugat brazilianul.