fc hermannstadt se desparte de un om important: “mulțumim!”

FC Hermannstadt a anunnțat înaintea plecării în cantonamentul de la Bolu că se desparte de preparatorul fizic Sergiu Coc, cel care lucra de 4 ani la echipă.

După patru ani de colaborare, preparatorul fizic Sergiu Coc se desparte de FC Hermannstadt. ”Se încheie un capitol important, cei 4 ani alături de staff, conducere, jucători și suporteri. Împreună am promovat din Liga 2, am disputat finala Cupei României și ne-am atins obiectivele. Mulțumiri sincere: staffului pentru profesionalism și sprijin neîncetat, conducerii pentru viziune și încredere, jucătorilor pentru dedicare și implicare, suporterilor pentru energia voastră care ne-a împins mereu înainte. Plec cu mândrie și recunoștință, tot ce am realizat împreună rămâne parte din drumul meu profesional” a anunțat Sergiu Coc pe pagina sa oficială de socializare.

”Înțelegerea contractuală între A.F.C.Hermannstadt și preparatorul fizic Sergiu Coc a ajuns la final. Pe această cale, îi mulțumim încă o dată lui Sergiu și îi dorim mult succes în carieră!” este anunțul postat de FC Hermannstadt.

De asemenea, clubul a anunțat și despărirea de Valerică Găman. “Înţelegerea contractuală între A.F.C.Hermannstadt şi fundaşul central Valerică Găman a ajuns la final. Pe această cale, îi transmitem lui Vali mult succes în tot ceea ce îşi va propune în carieră şi nu numai!”.

În locul lui Coc, Sibiul l-a adus pe Stelian Isac, care a mai fost la echipă în a doua parte a sezonului 2020-2021. Pe CV-ul său se mai regăsesc echipe ca Petrolul Ploiești, Chindia, F.C. Botoșani și Poli Iași. FC Hermannstadt a plecat azi spre Bolu (Turcia) unde va sta în cantonament centralizat timp de 12 zile.