câini hoinari pe calea cisnădiei. animal life: „e perioada în care pleacă și câini cu stăpân” / video

O haită de câini a fost surprinsă noaptea trecută pe Calea Cisnădiei, hoinărind printre blocurile din oraș. În imagini se văd patru câini care par să alerge speriați.

Prezența patrupezilor a stârnit îngrijorare printre locuitori de pa Calea Cisnădiei, cu toate că aceștia nu au părut a fi agresivi. În schimb, nu este clar dacă animalele sunt fără stăpân sau doar lăsate nesupravegheate.