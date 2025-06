la un pas de tragedie: elicopter prăbușit în mare lângă atena, toți pasagerii salvați / video

Duminică, 15 iunie 2025, un elicopter s-a prăbușit în mare, în zona de sud a Atenei, Grecia. Cele cinci persoane aflate la bord, printre care pilotul și patru cetățeni americani, au reușit să supraviețuiască incidentului, fiind salvate în siguranță.

Potrivit informațiilor preliminare, elicopterul decolase din Aspropyrgos, la vest de Atena, și aterizase la portul de lux Astir Marina din Vouliagmeni pentru a prelua patru pasageri — doi bărbați și două femei — care urmau să călătorească spre insula Mykonos, scrie Adevarul.ro.

Anchetatorii au declarat că aeronava zbura la aproximativ un metru deasupra apei când a fost brusc destabilizată de rafale puternice de vânt, moment în care a plonjat cu botul înainte în mare.

Imediat după accident, autoritățile au activat protocoalele de urgență, trimițând la fața locului echipe ale Gărzii de Coastă, o navă de patrulare și medici de urgență. Toți cei cinci aflați în elicopter au reușit să înoate până la stâncile din apropiere, unde au fost salvați de o navă de agrement și aduși în siguranță la mal.

Examinările medicale au arătat că pasagerii sunt în stare bună de sănătate, însă o femeie însărcinată a fost transferată preventiv la o maternitate privată pentru monitorizare suplimentară.

Pilotul elicopterului, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a fost arestat imediat după incident de autoritățile din Vouliagmeni, conform declarațiilor Gărzii de Coastă elene, care conduce ancheta preliminară. Ulterior, pilotul a fost eliberat, fiind pus sub acuzare pentru punerea în pericol a siguranței pasagerilor, vătămare corporală din culpă și nerespectarea procedurilor de urgență.

Personalul portului de agrement a instalat o bară de protecție plutitoare în jurul epavei elicopterului. Elicopterul a fost recuperat ulterior cu ajutorul unei macarale și transferat la instalația aeroportului Tatoi, situat la nord de Atena, pentru investigații tehnice suplimentare.

