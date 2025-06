ajunge cu înjurăturile și pumnii! la sibiu se lansează campania care face curățenie în fotbalul mic

Asociația Județeană de Fotbal Sibiu lansează prima campanie de luptă împotriva violenței fizice, verbale și psihologice în arenele sportive.

Evenimentul face parte din proiectul „Educație și natură în jurul fotbalului” și este finanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Educațională 2025.

Acesta se va desfășura pe 20 iunie 2025, ora 16:00, în sala Faust a Hotelului MyContinental, fiind organizat de AJF Sibiu alături de partenerul Terre Des Hommes, o asociație cu recunoaștere internațională pentru mobilizarea resurselor spre protejarea copiilor.

Campania își propune ca, împreună cu cei implicați în fenomenul sportiv, să ridice nivelul de siguranță în arenele sportive.

Nu trebuie să fie ca la teatru, dar respectul, acceptarea, bucuria și aprecierea sunt de dorit și în arenele în care juniorii Sibiului concurează.

”Este un proiect mai vechi început de Federația Română, am zis să ne implicăm și noi în sprijinul acestuia. Este un proiect depus pe Agenda Educațională a Primăriei Municipiului, am primit finanțare, are 4 activități. Sunt două seminare, sâmbătă va fi o acțiune de plantare a 100 de pomi și va mai fi o acțiune de ecologizare a stadioanelor programată în luna septembrie. Pentru primul seminar din 20 iunie avem trei lectori, unul de la Academia de Fotbal și alți doi de la asociațiile partenere la acest proiect” a explicat președintele AJF Sibiu, Ioan Duma.

”Au fost și la noi violențe”

Se va discuta și despre nivelul de siguranță în arenele sportive, dar și despre creșterea micuților copii fără presiunea pusă de clasamente sau cea a părinților. ”Au fost și la noi violențe, știți episodul de la Liga 4, de la meciul Miercurea Sibiului – Păltiniș Rășinari. Trebuie să se înțeleagă că la județ nu vii să îți verși frustrările de acasă sau de la serviciu, ci doar să joci de plăcere, să mai dai jos câteva kilograme și să bei eventual o bere după meci cu colegii. O problemă reală este și cea a părinților de copii, care dacă plătesc o taxă consideră că sunt și antrenori și se pricep, se implică în procesul de antrenament, iar copilul este atent la ce spune părintele, nu la sfaturile antrenorilor. E o temă sensibilă aceasta, echipele și părinții țin scoruri și clasamente de la vârste mici, dar ei trebuie să înțeleagă că este o presiune suplimentară pe umerii copiilor, până la 13 ani este doar un joc de plăcere. Dacă copilul este obișnuit de mic cu țipete și înjurături, imaginați-vă ce va face când va crește. AJF Sibiu nu ține scoruri și clasamente la copii, a premiat sâmbătă pe Municipal 2000 de copii până la U 14, toți au primit medalia de campioni” a mai spus șeful AJF Sibiu.

Invitați la acest eveniment sunt sportivii, părinții, antrenorii, arbitri, conducători ai cluburilor sportive, reprezentanți ai mass-media locală, parteneri. Pentru o bună organizare, organizatorii solicită doritorii să confirme participarea certă la e-mailul: ajf.sibiu@frf.ro, pe whatsapp la numărul 0722.382.110 sau prin mesaj la numărul 0744.423.313. Participanții sunt rugați să insereze în textul răspunsului următoarele elemente: statut (sportiv, părinte, antrenor, conducător de club, etc), categoria (12 – 18 ani sau adult), prenume, entitatea pe care o reprezintă (necesară doar pentru sportivi, părinți, antrenori și conducători de cluburi).