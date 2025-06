hotel unic în lume, construit în județul sibiu. camere care se rotesc și spa în inima naturii

Un resort turistic spectaculos se va construi în județul Sibiu. Conceptul este unul provocator, unic în România, datorită camerelor dinamice ce se vor putea roti. Proiectul se află în fază finală, dezvoltatorul așteptând avizul de mediu pentru a putea începe lucrările.

Hotelul impresionant va fi amenajat în inima naturii în comuna Sadu din județul Sibiu. Proiectul NCLAV va deschide piața serviciilor high premium în locații de tip landscape hotel din România. Resortul turistic va fi compus atât din camere de hotel, cât și dintr-un centru spa și un restaurant. Zona unde va fi dezvoltat nu a fost aleasă deloc la întâmplare, ci după îndelungi căutări în mai multe județe.

„Una dintre cele mai provocatoare etape ale proiectului a fost să identificăm terenul potrivit. Am definit foarte clar ce fel de teren căutam și am trimis prezentări cu proiectul NCLAV la toate consiliile județene de pe lanțul muntos din Prahova până în Cluj, iar autoritățile locale au căutat și identificat terenurile potrivite pentru noi. Mi-am rezervat câte 2-3 zile pentru fiecare județ și am fost plimbat de autoritățile locale prin zonele montane să vizionez toate acele terenuri. Așa am ajuns și în comuna Sadu, județul Sibiu, unde m-am cunoscut cu domnul primar Valentin Ivan și am vizitat pentru prima dată terenul minunat pe care acum construim primul landscape hotel cu unități de cazare dinamice din lume”, a relatat, într-o postare pe Facebook, arhitectul Ruben Perju, manager general NCLAV.

Anul trecut, autoritățile locale din Sadu au semnat un contract prin care au oferit terenul de 42.000 metri pătrați, de pe Valea Sadului, acestei firme, pentru a construi hotelul.

Când va fi gata

Memoriul de prezentare al proiectului a fost depus recent la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu în vederea obținerii avizului de mediu. După acest ultim pas birocratic, vor începe lucrările. Se estimează că hotelul impresionant va fi gata în doi ani. Valoarea proiectului va fi de 3 milioane de euro.

Proiectul propune construirea unui ansamblu de unități de cazare, acompaniate de funcțiunile anexe ale unui complex turistic: centru SPA, restaurant, unitate administrativ și anexe. De asemenea, va fi amenajată parcela, se va împrejmui proprietatea și se vor realiza branșamentele la utilități. În zonă există rețele publice doar de alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu apă se va face prin intermediul unui puț forat, iar canalizarea se va realiza printr-o stație de epurare.

„Se dorește popularea parcelei cu construcții la scară redusă, cu o densitate mică și de foarte bună calitate, astfel încât intervenția asupra sitului și a cadrului natural să fie minimă. Parcela va fi împădurită în conformitate cu masterplanul propus, astfel încât să ofere un grad mare de intimitate, propunându-se astfel în jur de 350 de arbori de dimensiuni medii și mari. (…) Parcajul auto (n.red.: 32 de locuri) se va rezolva în cadrul parcelei, propunându-se niște alveole pe traseul aleii, asigurându-se astfel necesarul de parcaje. Circulația în interiorul parcelei se asigură printr-un sistem de alei cu 2 grade de circulație – principale pentru clienți și personal, și secundare doar pentru personal”, se arată în memoriul depus la Mediu.

Hotelul va fi impresionant datorită unităților de cazare rotative. Camerele vor putea fi rotite în funcție de soare sau de preferințele clienților. Centrul SPA va fi dotat cu piscine, saună, jacuzzi și zone de masaj. Vor fi amenajate și capsule de mindfulness, zone de relaxare și zone pentru organizare de evenimente.