10.475 de alergători și 8.924 susținători fac parte din Maratonul Internațional Sibiu (MIS) 2025, transformând din nou Sibiul într-un exemplu de solidaritate și implicare. De peste 14 ani, MIS nu înseamnă doar alergare, ci mobilizare civică, generozitate și încredere în forța comunității. Este unul dintre puținele evenimente sportive din România care a reușit să transforme mișcarea în catalizator pentru schimbare socială.

În fiecare an, sute de oameni vin cu idei pentru cauzele care vor fi susținute, mii de alergători se implică activ și mii de donatori aleg să investească în binele comun. MIS a devenit o adevărată platformă de coeziune comunitară, în care inițiative locale prind viață cu sprijinul direct al oamenilor din jur. Iar în 2025, forța comunității sibiene a strălucit din nou!

Cauzele susținute în această ediție reflectă diversitatea și complexitatea nevoilor din comunitate. Cele 54 de inițiative înscrise acoperă domenii esențiale precum sănătatea, educația, cultura, incluziunea socială, protecția mediului și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Fiecare proiect spune o poveste despre implicare, nevoi reale și soluții construite împreună.

Dar misiunea MIS nu s-a încheiat odată cu linia de sosire iar Maratonul faptelor bune continuă în online!

Donațiile continuă până pe 1 iulie și fiecare gest contează!

Până în acest moment, 21 dintre cele 54 de proiecte susținute prin Maratonul Internațional Sibiu 2025 mai au nevoie de sprijin pentru a-și atinge obiectivele propuse. Suma totală necesară pentru ca acestea să-și finalizeze campaniile de strângere de fonduri este de aproximativ 300.000 de lei.

Fiecare contribuție aduce mai aproape o soluție reală: un copil care va putea merge la școală echipat, o persoană care va beneficia de sprijin medical, o inițiativă culturală care își va extinde impactul în comunitate.

Susținerea constantă este esențială, nu doar pentru îndeplinirea unor praguri financiare, ci pentru întărirea unei comunități active, solidare și orientate spre binele comun.

Fiecare donație se transformă într-un impact concret, vizibil și durabil în Sibiu și în localitățile din jur. MIS continuă să fie un spațiu în care ideile valoroase devin realitate iar comunitatea lucrează împreună pentru a produce schimbări semnificative.

Împreună spre un nou record

Până la data de 1 iulie, Maratonul Internațional Sibiu își propune atingerea unei noi borne istorice: strângerea a 2 milioane de lei în cadrul unui eveniment sportiv cu componentă filantropică, ceea ce ar reprezenta cea mai mare sumă mobilizată vreodată în România printr-un astfel de format.

Este un obiectiv ambițios, însă comunitatea sibiană a demonstrat, an de an, că solidaritatea și implicarea pot transforma provocările în reușite remarcabile.

„Maratonul Internațional Sibiu este mai mult decât un eveniment sportiv, este un simbol al comunității noastre locale. Este dovada că o oamenii activ, implicați pot clădi viitorul cu fiecare pas și cu fiecare donație. An de an, am văzut cum o comunitate largă, din toate colțurile României aleg să se implice, prin alergare, voluntariat sau donații, și să transforme idei curajoase în proiecte care schimbă vieți. MIS a devenit o platformă prin care inițiative locale capătă vizibilitate, sprijin și încredere. Fiecare ediție ne amintește că atunci când oamenii se unesc în jurul binelui, rezultatele sunt nu doar vizibile, ci și durabile. Este o formă de implicare civică vie, autentică, care arată că împreună putem construi un Sibiu mai solidar, mai echitabil și mai puternic, un exemplu pentru restul țării!”, a declarat Ana Bugneriu, directoare executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Campania de strângere de fonduri rămâne deschisă până la data de 1 iulie 2025, oferind în continuare oportunitatea tuturor celor care cred în puterea solidarității să se implice activ. Contribuțiile pot fi făcute simplu, rapid și online, direct pe platforma dedicată: https://maratonsibiu.ro/ro/proiecte.

100 de lei pot schimba o viață!

Pentru unii, 100 de lei reprezintă costul unei ieșiri în oraș; pentru alții, aceeași sumă se transformă într-o speranță palpabilă: o consultație medicală, manuale sau rechizite școlare ori un acoperiș reparat. Nu dimensiunea contribuției este esențială, ci numărul celor care aleg să dăruiască în măsura posibilităților. Până și o donație împărțită între doi prieteni, 50 de lei de la fiecare, dovedește că solidaritatea multiplică efectele fiecărui gest.

Acești 100 de lei pot părea, la prima vedere, o sumă modestă. Însă în contextul unei comunități unite în jurul binelui comun, ei capătă o valoare exponențială. Când sute sau mii de oameni aleg să contribuie, rezultatul este o forță colectivă care poate susține terapii, poate echipa școli, poate îmbunătăți vieți.

Este un gest de încredere în puterea comunității dar și un exercițiu de responsabilitate civică. În fond, schimbarea începe cu un pas mic și cu decizia de a nu rămâne indiferent.

Maratonul Internațional Sibiu 2025 a fost despre pași alergați pentru bine. Însă adevăratul Maraton, cel al implicării civice continuă dincolo de linia de sosire. Este un drum care nu se încheie odată cu evenimentul, ci continuă prin fiecare gest de solidaritate, prin fiecare donație, oricât de mică. Este momentul ca fiecare membru al comunității să își reamintească faptul că are puterea de a contribui la schimbare. Fiecare contribuție devine o investiție în binele comun.

MIS 2025 nu este doar un eveniment sportiv, ci o mișcare comunitară vie, care demonstrează că binele se face împreună. Este timpul să continue implicarea, să se dea sens fiecărui gest, și să se contribuie, pas cu pas, la construirea unui viitor mai solidar și mai echitabil.

Pentru că, în Sibiu, binele nu aleargă singur. Îl susține o comunitate întreagă.

Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, este cel mai mare eveniment filantropic sportiv din România, acţiune cofinanţată de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Sportivă. MIS este mai mult decât un eveniment sportiv – este o platformă care adună oameni din toată lumea pentru a sprijini cauze importante și pentru a transforma Sibiul într-un centru al solidarității și al sportului pentru toți.

Ediția 2025 a evenimentului este posibilă datorită partenerului principal, MultiversX & xMoney și partenerilor de cursă: Continental, Joyson Safety Systems, Wenglor, GLS, Bilstein, IFM, Siemens, Playtopia, Colt, Scandia, SAM Transport, Agile Freaks, Algeco, Reasig, Rock FM și ODU.

Despre Maratonul Internațional Sibiu

La ediția din 2025 a Maratonului Internațional Sibiu au fost finanțate 54 de proiecte, pentru care s-au strâns până în prezent 1.414.373. Pentru aceste cauze s-au pus în mișcare 10.475 de alergători, adulți și copii.

De-a lungul edițiilor de până acum, prin intermediul Maratonului s-au pus pe picioare 383 de proiecte diverse: construcția unui refugiu alpin, protejarea berzelor albe, cursuri de educație arhitecturală, muzicală sau chiar civică, renovarea și dotarea bibliotecilor și curților școlilor – inclusiv din mediul rural, amenajarea de săli polisenzoriale, repararea unei sinagogi, echipamente medicale pentru animale sălbatice rănite, prevenția bolilor neurodegenerative, sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân, activități cu și pentru persoanele cu dizabilități, achiziția de echipamente medicale etc.



Maratonul Internațional Sibiu este cea mai mare mișcare prin care dăm viteză binelui, aducând anual alergători din întreaga țară și din străinătate. Evenimentul contribuie la consolidarea Sibiului ca un simbol al solidarității și al sportului pentru toți, dar și la realizarea viziunii Fundației Comunitare Sibiu: crearea unei comunități vibrante, în care fiecare se simte acasă și își găsește locul. Un loc unde diversitatea devine forța noastră iar spiritul de solidaritate ne face mai puternici. O comunitate vie, din care n-ai mai pleca.



Mai multe detalii pe www.maratonsibiu.ro.