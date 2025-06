mâine începe fits 2025: prima zi include un spectacol în regia lui tiago rodrigues, concertul ”rapsodiile” cu alexandru tomescu și dragoș ilie, concertul hungarian royal gypsy orchestra în piața mare

Mâine începe cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Ne aşteaptă peste 841 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 20 și 29 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 20 iunie, debutul festivalului, aduce în fața publicului un concert susținut de violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie, un spectacol în regia lui Tiago Rodrigues – directorul Festivalului de la Avignon, nelipsitul show de drone, dar și concertul Hungarian Royal Gypsy Orchestra gratuit în Piața Mare din Sibiu. Prima zi de festival înseamnă peste 20 țări, care prezintă zeci spectacole captivante, 12 spectacole outdoor gratuite, 3 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Peste 20 țări prezintă spectacole captivante

12 spectacole outdoor gratuite

15 spectacole indoor

3 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 20 iunie:

Știu să fac de toate, Cia Mauranga, Pietonala Nicolae Bălcescu, 11:00 (Detalii)

Libertate, Athanor Akademie, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 15:00 (Detalii)

Concert de deschidere FITS – Rapsodiile, Fundația Culturală Remember Enescu, Catedrala Luterană Evenghelică ,,Sf. Maria”, 16:00 (Detalii)

O istorie a omenirii, Compagnie Lieux-Dits, Sala mare TNRS, 17:00 (Detalii)

Chirița în concert la Chișinău, Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău, Filarmonica de Stat Sibiu, 18:00 (Detalii)

Ziua furnicii zburătoare, The Guildford School of Acting, University of Surrey, Teatrul GONG – Sala parter, 17:00 (Detalii)

Flamenco fusion, Spanish Flamenco Ballet, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 19:00 (Detalii)

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Departamentul de Artă Teatrală, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 18:00 (Detalii)

Morții nu mai mănâncă iaurt, Tiago Rodrigues & NTGent, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Faust, 19:00 (Detalii)

Viitor pentru?!, Rimini-Protokoll, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, 21:00 (Detalii)

Delir în doi, în trei, în câți vrei, Bahçeşehir University Conservatory Istanbul – Performing Arts Department, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 22:00 (Detalii)

Visul lui Ymir, Elementz Art, Piața Mare, 21:30 (Detalii)

Un cer plin cu Mulțumesc – Spectacol Multimedia cu drone, lumini & muzică, WNU Studio, Piața Teatrului, 23:45 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 841 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 841 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.

