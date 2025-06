„ne e frică să mai trăim aici”: mărturia unei doctorițe din cârța, al cărei soț a fost lovit în cap cu o sticlă / video foto

Un incident grav a avut loc miercuri seara, în fața parcului din comuna Cârța, unde soțul unui medic a fost lovit cu o sticlă în cap, în timp ce încerca, să le reamintească tinerilor strânși în zona de joacă amenajată de primărie, faptul că programul acestui spațiu se încheiase. În curtea dispensarului din Cârța a fost creat un loc de joacă pentru copii, însă la ceas de seară se strâng în pac adulți și adolescenți care devin violenți fie verbal, fie fizic așa cum s-a întâmplat în cursul serii de joi. „Sunt medic la dispensarul din comună de doi ani. Aseară, soțul meu a fost atacat și lovit în cap cu o sticlă de Coca Cola, doar pentru că a rugat frumos niște tineri să părăsească parcul, la ora închiderii. Am chemat poliția și ambulanța, acesta având nevoie de cusături. Autoritățile nu se implică, iar acolo e legea junglei”, a declarat dr. Andra Albu.

Parc pentru copii sau teren de haos?

Spațiul în cauză este, de fapt, curtea dispensarului medical, care în partea de jos găzduiește cabinetele, iar în partea de sus locuințe de serviciu, acolo unde locuiește și micul Andra Albu. În jurul clădirii, administrația locală a amenajat, în urmă cu câțiva ani, un spațiu de joacă destinat copiilor mici – inițial gândit doar cu două leagăne. Ulterior, sub un alt primar, fondurile europene care trebuiau investite în modernizarea dispensarului, mai exact, în amenajarea unui cabinet stomatologic pentru copii ar fi fost redirecționate pentru construirea unui parc mult mai extins, cu tobogane și echipamente moderne de joacă. „De la început am știut că vor fi probleme. Locul era gândit pentru copii mici, dar vin adolescenți, adulți, unii în stare de ebrietate, și nimeni nu le spune nimic. Am încercat să stabilesc un program clar – ora 8, închidere – dar fără sprijinul primăriei sau al poliției, e imposibil să îl impun”, a mărturisit medicul.

„I-a dat cu sticla în cap”

Medicul a relatat că, în seara incidentului, ea și soțul său ieșiseră la plimbare cu câinele. În jurul orei 20:00 – ora la care parcul ar fi trebuit să se închidă – au rugat politicos un grup de tineri să părăsească zona. Unul dintre aceștia a început să o jignească, iar soțul, încercând să aplaneze situația, l-a întrebat de ce se poartă astfel. În acel moment, conflictul a escaladat, iar tânărul l-a lovit brusc în cap cu o sticlă. „Soțul nu a reacționat agresiv. A încercat să îl ia în brațe, să calmeze spiritele. Dar a fost atacat. I-a spart o sticlă de Cola în cap. A ajuns la Urgență, acum mergem la Medicina Legală”, a povestit aceasta. Un echipaj SAJ a intervenit de urgență. „Am avut un echipaj de tip B pentru un bărbat de 37 de ani, cu traumatism cranian prin agresiune. A fost transportat la UPU Sibiu, în stare stabilă”, a transmis SAJ Sibiu. Din păcate, spune dr. Albu, acest episod nu este singular. „Anul trecut au venit tineri cu bâtele. Am vorbit cu polițistul de atunci și le-ar fi dat amendă, care i-a recunoscut, dar nu s-a schimbat nimic. Azi, nu mai e teamă de lege, nu mai există respect, nici educație, nici bun simț”, spune femeia.

„Sunt aici să fac bine, dar trăiesc un coșmar”

Medicul Andra Albu a transmis un mesaj dur autorităților locale și centrale, dar și comunității.„Trăim în curtea dispensarului. Este o instituție publică, nu un circ. Nu poți transforma un spațiu medical într-un parc pentru bețivi și scandalagii. Iar când ceri respect, ajungi la spital. Asta e realitatea. Sunt aici să fac bine, dar de doi ani mă lupt cu nepăsarea și pericolul”, mărturisește aceasta. DSP-ul, contactat de către medic, a transmis că nu poate înțelege cum a fost permisă legal o astfel de amenajare – un parc public în curtea unei instituții sanitare, fără delimitare, fără pază, fără supraveghere și fără sprijin legal din partea administrației.

Cîndulețiu: „Dacă nu le convine, să se mute”

În apărarea amplasării locului de joacă în curtea dispensarului, fostul primar al comunei Cârța, Daniel Cîndulețiu, susține că intenția inițială a fost una pozitivă și că, în opinia sa, nu există o problemă reală legată de comportamentul celor care frecventează zona. În plus, acesta a avut un mesaj tranșant la adresa medicului care locuiește în clădirea dispensarului.

„Eu nu știu… Se strâng copii acolo, nu bețivi. Dacă doamnei doctor nu îi convine, poate să își ia chirie în altă parte. Aveam un proiect pe fonduri europene și trebuia să punem locul de joacă pe un teren al primăriei și atunci am zis că e ok să fie acolo. Am văzut că doamna a afișat un program de funcționare, ceea ce e în regulă. Am înțeles că aseară a fost o dispută. Erau copii mici în parc, iar dânsa a vrut să îi scoată afară, și de aici a izbucnit conflictul”, a declarat Daniel Cîndulețiu, fostul primar al comunei Cârța.

Viceprimarul comunei și cel care îi ține locul lui Daniel Cîndulețiu spune că scandalul nu a avut loc în parc. „Parcul a fost făcut din fonduri europene, iar acolo era singurul spațiu disponibil pentru amenajare. La momentul respectiv, nu exista medic de familie în comună și nu erau probleme. În parc se adună în general copii până la 10 ani, care, oricum, ar trebui să fie însoțiți de părinți. Scandalul de aseară s-a petrecut pe stradă, nu în parc”, a declarat Eduard-Andrei Manițiu, viceprimarul comunei Cârța.

