râu sadului, comuna unde alergi cu preotul, primarul și câștigi brânză la final

La 30 kilometri de Sibiu se află Râu Sadului, o comună revendicată în egală măsură de Munții Lotrului și Munții Cindrelului, loc numai bun pentru crescătorii de oi. Aici de dospește de ceva vreme, la foc molcom, o nouă ediție a unui concurs menit să închege comunitatea și să atragă atenția lumii asupra acestui colț verde de rai. Pe potecile înguste ale celor două grupe de munți, primarul și preotul celei mai mici comune din județul Sibiu se antrenează de zor și de cu zori pentru o nouă ediție a concursului în care marele premiu este meșterit la stână și îți lasă gura apă.

În urmă cu șase ani, la Râu Sadului se năștea „Burduf Challenge”, concurs de alergare montană organizat în „Țara Colibelor”, zonă de un farmec aparte amplasată pe înălțimile din jurul comunei. Pentru cine nu știe „coliba” este un adăpost din lemn aflat la o altitudine între 1.000 și 1.400 de metri, peste această cotă primind denumirea de „stână”, transmite CJ Sibiu printr-o postare pe Facebook.

Între cei care vor alerga în 19 iulie a.c. pe potecile folosite odinioară exclusiv de crescătorii de animale, se află primarul comunei, Daniel Minea: „Am reluat antrenamentul și, atunci când am timp, alerg în zona Secături. Îmi place sportul, iubesc zona și oamenii locului și cred că acest concurs este un prilej excelent de a promova „Țara Colibelor” și un stil de viață sănătos, în aer liber”.

Iar edilul nu aleargă singur. De multe ori îl are alături pe preotul Ioan Bratu. „Și mie îmi place să fac sport: alerg, merg cu bicicleta sau joc fotbal alături de prieteni. Am participat și la Maratonul Internațional de la Sibiu, am fost la două ediții ale concursului organizat la noi în comună, iar acum mă pregătesc pentru ediția din acest din Țara Colibelor”, spune preotul care anul trecut a lipsit motivat – „Era sărbătoarea Sfântului Ilie, am avut slujbă”.

Pasiunea pentru alergare a tânărului preot din Râu Sadului este molipsitoare, doi băieți de altar urmând să i se alăture luna viitoare în cursa cu premii în brânză de burduf.

În echipa organizatorică se află Cristian Cismaru, cunoscut promotor a ecoturismului din Țara Colibelor. L-am întâlnit în timp ce dădea o mână de ajutor la prepararea premiilor: muta un ceaun plin cu lapte de oaie pus la închegat.

„O să avem două curse. Prima este cea de cros, pe14 kilometri, cu o diferență de nivel de plus 1.000 metri altitudine. Se pleacă din Beberani – Ciupari – Secături – Creasta Cindrel – Dosul Albului – Valea Popii și se încheie tot în Beberani. Apoi, mai avem traseul de semimaraton, în lungime de 22 kilometri, cu o diferență de nivel de plus 1.500 metri altitudine. Acesta urmează traseul de cros până la Dosul Albului, de unde se desprinde și merge spre Apa Cumpănită – Culmea Vârgojii – Fundătura Râului – Ștrec (fosta linie de mocăniță) – Beberani”, spune Cristian Cismaru în timp ce brânza prinde cheag.

În curtea familiei Cerciu din Râu Sadului, Georgeta și fiul său Crăciun, transformă laptele de oaie în bunătăți pentru care sibienii sunt convinși că merită să bată tot drumul de la oraș și până aici. „Am încălzit puțin laptele și l-am închegat. Facem telemea sau caș, iar din zerul rămas facem urdă. Ca să facem burduf, lăsăm cașul la maturat 3 săptămâni, apoi îl coasem în bășică de porc sau în piele de oaie, unde mai stă alte 3 săptămâni”, spune femeia în timp ce feciorul apasă zdravăn o bucată imensă de caș. „Hai că nu-i chiar mare, are doar vreo 15 kile”.

„Burduf Challenge” nu este doar despre alergare și brânză, ci și despre salvarea faimoaselor colibe risipite pe culmile care înconjoară Râu Sadului. „40% din taxa de înscriere este folosită pentru restaurarea colibelor. În fapt, concurenții ajung la colibele deja reabilitate, unde au puncte de hidratare, iar ultimul este tocmai la coliba pe care o salvăm în acest an. Așa, oamenii văd cum prin contribuția lor colibele primesc o nouă viață”, a mai spus Cristian Cismaru, arătând că înscrierile sunt încă deschise pe platforma racehub.ro

Pe 19 iulie ac, în comuna împărțită frățește de Lotru și Cindrel, primarul Daniel Minea va da tradiționalul start scuturând zdravăn dintr-o talangă. Tot după regula concursului, va lepăda cojocul ciobănesc și, alături de preot, băieți de altar, săteni și concurenți veniți de pe te miri unde, va alerga pe potecile mărginite de iarbă verde și flori multicolore, bucuros că încă mai sunt oameni care-și doresc un petec de rai, fie și pentru câteva ore.

Cocoțați pe butuci din lemn în chip de podium, câștigătorii vor primi câte un burduf de munte, meșterit de familia Cerciu, gustul victoriei fiind unul dulce-sărat și ușor iute, specific „Țării Colibelor”, mândru colț de rai al județului Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste!