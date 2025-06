vara festivalurilor 2025 la sibiu: cap de afiș, fits, artmania, sibiul de odinioară și focus in the park - prețuri, detalii si calendarul complet

Vara anului 2025 aduce în Sibiu o efervescență culturală rar întâlnită, cu festivaluri care transformă orașul într-o scenă deschisă, un refugiu sonor și vizual, o experiență completă pentru toți cei care aleg să trăiască din plin atmosfera verii. Iată ce urmează în calendarul cultural al orașului și de ce nu ar trebui să ratezi nimic.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu – FITS (20–29 iunie)

FITS, cel mai mare eveniment de acest tip din Europa Centrală și de Est revine în 2025 cu o ediție grandioasă. Zece zile pline de spectacole de teatru, dans, circ contemporan, film și conferințe, toate desfășurate în cele mai spectaculoase locuri ale orașului. De la sălile Teatrului Național și Filarmonică, până în piețele istorice, pe străzi și în curțile interioare.

Ediția de anul acesta îi aduce la Sibiu pe actorul Bill Murray, cu un spectacol muzical-poetic de excepție, pe laureatul Nobel Wole Soyinka, dar și pe mari regizori internaționali precum Robert Wilson și Pippo Delbono. Sute de artiști din peste 80 de țări vor transforma orașul într-un univers multicultural, viu și surprinzător.

Spectacolele companiilor de dans israeliene Vertigo Dance Company și Kibbutz Contemporary Dance Company au fost anulate, ca urmare a interdicțiilor de zbor din Israel. ,,Din păcate, două companii de marcă ale dansului mondial nu pot părăsi teritoriul Israelului”, a transmis Constantin Chiriac, președintele FITS.

Biletele pentru FITS pornesc de la 20 de lei și pot ajunge la 100 de lei pentru spectacolele premium, însă multe evenimente, mai ales cele de stradă, sunt complet gratuite.

TIFF Sibiu (13–22 iunie)

Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Sibiu cu o selecție atentă de peste 30 de producții de film de prestigiu, premiate național și internațional. Ediția din 2025 este dedicată îmbinării dintre film și celelalte arte: muzică, teatru, dans, sculptură, literatură ,toate puse în dialog de proiecții speciale. Astfel, orașul se transformă timp de zece zile într-o platformă festivă în care cinematograful devine spectacol și experiență artistică. Multe dintre filme sunt premiere absolute în România și rar ajung în cinematografe comerciale.

Bilet simplu / proiecție single – 28 lei

Matinee (până în ora 14:00) – 25 lei

Outdoor screenings – 25 lei

Evenimente speciale (ciné-concert, premiere, ceremonii) – între 40 și 60 lei

TIFF Card.10 – 240 lei (10 proiecții alese)

TIFF Card (25 de evenimente + 2 speciale) – 600 lei

TIFF Gold Card – 2000 lei (30 de proiecții și acces VIP la festival)

Sibiu Fashion Days (11–12 iulie)

Piața Mare devine podium de modă în mijlocul verii. La Sibiu Fashion Days, designeri români și internaționali își prezintă cele mai noi colecții, într-un eveniment care aduce în același loc stil, creativitate și glamour.

Pe lângă defilările de modă spectaculoase, festivalul include și sesiuni de beauty, expoziții și întâlniri cu designeri. Este, practic, un eveniment unde moda se întâlnește cu orașul. Intrarea este liberă.

Classics for Pleasure – The Next Crescendo (9 – 13 iulie)

În perioada 9 – 13 iulie 2025, cea de-a XV-a ediție a festivalului de muzică „Classics for Pleasure” se desfășoară sub tema The Next Crescendo, un omagiu adus tinerilor artiști, care conturează viitorul muzicii clasice. Această tematică pune în prim-plan noile voci ale scenei, oferindu-le o platformă, pentru a-și exprima talentul și viziunea

artistică. Evenimentul reunește atât artiști consacrați, cât și tinere talente promițătoare, într-un spațiu cu o profundă încărcătură culturală, creând un dialog între tradiție și inovație.

Făgăraș Fest (11–13 iulie)

Ajuns la ediția a 6-a, Făgăraș Fest îți propune un altfel de festival, unde cultura, muzica live și relaxarea în aer liber se împletesc armonios cu explorarea Munților Făgăraș. Între 11 și 13 iulie, la Sebeșu de Sus (comuna Racovița, jud. Sibiu), turiști și localnici se reunesc într-un eveniment care celebrează natura, oamenii locului și tradițiile.

Festivalul aduce pe scenă artiști cunoscuți, printre care Subcarpați și Vama, alături de ansambluri folclorice locale și muzicieni indie. Însă adevărata magie se simte dincolo de scenă: în tururile ghidate pe poteci de munte, în atelierele pentru copii și părinți, în dialogurile cu specialiști în natură, în bucatele tradiționale pregătite de localnici, sau în târgul meșteșugarilor din satele învecinate.

Pentru cei care vin cu cortul, există o zonă specială de camping cu toate facilitățile de bază (toalete ecologice și dușuri), situată aproape de festival. Campingul costă 50 lei/cort pentru întreaga durată, indiferent de numărul de persoane.

Bilete Făgăraș Fest 2025:

Acces general (3 zile): 145 lei / copii 7–14 ani: 70 lei

Acces vineri (11 iulie): 80 lei / copii: 40 lei

Acces sâmbătă (12 iulie): 90 lei / copii: 45 lei

Copiii sub 7 ani și locuitorii din comuna Racovița beneficiază de intrare gratuită, cu buletin.

Feeric Fashion Week (16-20 iulie)

Ajuns la a 17-a ediție, Feeric Fashion Week va continua tradiția și va confirma încă o dată credibilitatea cu care a fost investit ca proiect de către lumea modei internaționale. Peste 40 de personalități din moda internațională printre care designeri, artiști, jurnaliști, fotografi și critici vor participa la prezentări de modă desfășurate în locații neconvenționale, în spații atipice precum și în plin centrul Sibiului, în fermecatoarea Piață Huet, pentru deja tradiționala Gală Feeric. printre invitați de anul acesta se numără IED Milano, Atelier Veredia – Bulgaria, Hooldra – proiect internațional de inspirație scandinavă, Sapu – Polonia, Plateau Fertile – Paris, Instituto Burgo – India, Donghua – Shanghai, Usmanova Munira – Uzbekistan, New Giza Egipt, Christina Manelidi Designs – Macedonia, Borbala – Ungaria, Roberta Ritter, Dualite – România, Cezara Rotari din Moldova, Alexander College din Cipru, Art Academy of Riga din Letonia.

Red Bull Romaniacs (22-26 iulie)

Una dintre cele mai dure competiții de hard enduro din lume revine la Sibiu. Riderii vor străbate trasee epice prin păduri, văi și dealuri din jurul și din apropierea orașului, în curse care combină viteza, tehnica și rezistența extremă.

ARTmania Festival (25–26 iulie)

Unul dintre cele mai longevive festivaluri din România, ARTmania împlinește 18 ani în 2025 și sărbătorește cu un line-up de zile mari. În Piața Mare din Sibiu vor urca pe scenă legendarii Dream Theater, într-o formulă clasică ce îi include din nou pe Mike Portnoy și John Petrucci. Li se alătură trupa Extreme, cunoscută pentru hitul „More Than Words”, și norvegianul Sivert Høyem, fostul solist Madrugada, a cărui voce profundă va răsuna printre zidurile medievale ale orașului.

Atmosfera ARTmania este una unică. Aceasta îmbină muzica rock progresiv cu arta contemporană, expozițiile, lansările de carte și discuțiile culturale.

Accesul la festival costă în jur de 30 de euro pentru o zi, 55 de euro pentru două zile sau 80 de euro pentru un pachet extins care include și activități conexe. Biletele sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului și pe platformele specializate.

Cântecele Munților (30 iulie-5 august)

Sibiul devine o scenă imensă pentru spectacolul lumii, dezvăluit prin obiceiuri, cântece și dansuri tradiționale, la cea de-a 50 ediție a „Cântecele Munților”. Cel mai mare și mai vechi festival cu specific tradițional al orașului își celebrează jubileul prin 50 de evenimente: mega-spectacole în aer liber, parada portului popular, hora satului, ateliere de dans, animații culturale și evenimente în spații neconvenționale, organizate în perioada 30 iulie – 5 august 2025. Promotori sunt artiști sosiți de pe diferite meridiane ale globului și invitați speciali din România.

Vinfest (1-3 august)

În atmosfera pitorească a Muzeului ASTRA, pe fundalul caselor tradiționale transilvănene, festivalul Vinfest te poartă într-o călătorie în lumea vinului artizanal. Intrarea se face cu bilet (accesul se face odată cu intrarea în muzeu), iar printre standuri vei descoperi producători selectați, degustări atent organizate și serile animate de muzică live și DJ.

Finest Fashion Fest (1–2 august)

Cea de-a 5-a ediție a festivalului aduce din nou la Sibiu rafinamentul industriei de modă internaționale. În cele două zile, pe Aleea Celebrităților, un podium spectaculos de aproximativ 100 de metri va găzdui prezentările celor mai noi colecții semnate de designeri de top din România și din străinătate.

Peste 50 de manechine profesioniste vor defila într-un cadru spectaculos, elegant și deschis publicului larg. Evenimentul este gratuit și oferă o oportunitate rară de a vedea moda contemporană la cel mai înalt nivel, într-un decor urban istoric.

Festivalul Internațional al Culturii Romani (1-2 august)

Festivalul Internaţional al culturii Romani , ediţia a XI- a, are ca scop promovarea tradiţiilor şi a culturii romiilor la nivel național și internaţional .

Astra Rock Festival (15–17 august)

Festivalul rock al verii, desfășurat la Muzeul ASTRA, reunește trupe cunoscute și emergente pe două scene amplasate în Dumbrava Sibiului. Muzică live, gastronomie locală, meșteșuguri și camping pentru întreaga familie. Early-bird-ul este în jur de 200 lei, urmând ca prețul să crească pe măsură ce data se apropie.

Sibiul de Odinioară (21–24 august)

În a doua parte a verii, Parcul Tineretului se transformă într-un spațiu retro, plin de muzică, dans și culoare. Festivalul „Sibiul de Odinioară” recreează atmosfera anilor ’80 și ’90 cu hituri nemuritoare, DJ cunoscuți, instalații vintage și decoruri care amintesc de vremurile bune.

Este un eveniment perfect pentru familii, grupuri de prieteni și nostalgicii care vor să retrăiască magia muzicii de altădată. Intrarea este gratuită.

Holzstock (22–24 august, Hosman)

La doar 30 km de Sibiu, într-un sat săsesc fermecător, are loc Holzstock, un festival indie și alternativ organizat în jurul bisericii fortificate din Hosman. E un eveniment mic, dar plin de suflet, unde muzica live, campingul și peisajul transilvănean se întâlnesc în cel mai autentic mod.

Concertele au loc în curtea fortificației, sub stele, iar lineupul din 2025 include trupe indie din România și Europa Centrală. Biletele pornesc de la 50 de lei și se găsesc online.

Focus in the Park (28–31 august)

La final de august, Parcul Sub Arini devine centrul alternativ al orașului. Festivalul Focus in the Park aduce muzică live de calitate, instalații artistice, ateliere, food court diversificat și o atmosferă relaxată, dar plină de viață.

Printre artiștii anunțați se numără britanicul John Newman, cunoscut pentru hitul „Love Me Again”, dar și trupe și artiști autohtoni precum Vița de Vie, Carla’s Dreams, Fanfara Ciocârlia, Erika Isac, Byron și Argatu.

Abonamentele generale sunt de la 338 de lei, la 422 lei, iar tinerii sub 21 de ani beneficiază de un preț redus, de doar 249 de lei. Copiii sub 14 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult. Festivalul oferă, de asemenea, pachete pentru grupuri sau cupluri.

Este un eveniment ideal pentru cei care vor să se bucure de muzică bună într-un cadru natural, printre copaci, hamace, instalații luminoase și mii de oameni frumoși.