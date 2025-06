mama din sibiu a încetat protestul de la palatul cotroceni: „ilegalitatea supremă acum se produce”

Oana Corina Rogojanu, mama din Sibiu care a plecat la București semnalând producerea unor ilegalități în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților, a încheiat vineri protestul de la Palatul Cotroceni. Ea cere în continuare că notele la limba maternă să nu fie trecute pe diplomele de Bacalaureat.

Oana Corina Rogojanu, mama unei eleve din generația Bacalaureat 2025, absolventă a Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, a mers, în 17 iunie, la București, pentru a protesta în fața Palatului Cotroceni. Acesta a fost al doilea protest al sibiencei – după greva foamei din luna mai – cauzat de aceleași încălcări ignorate de autorități.

Sibianca a cerut, cu ocazia protestului, ca notele luate de elevi la Bacalaureat la proba de limbă maternă să nu fie trecute în diplome și fișe matricole. Ea spune că astfel se va susține în continuare o ilegalitate, deoarece, în majoritatea liceelor cu predare în limbile minorităților din țară, nu toate materiile au fost predate în limba maternă așa cum prevede legea și metodologia.

Oana Corina Rogojanu a stat trei zile la Palatul Cotroceni, iar joi a reușit să aibă un dialog cu Administrația Prezidențială, care a transmis către Ministerul Educației o cerere de audiență.

„În a treia zi de protest în fața Palatului Cotroceni, am avut un dialog instituțional cu Administrația Prezidențială. În urma acestei discuții, consiliera președintelui a propus, ca soluție de etapă, transmiterea unei cereri oficiale de audiență către ministrul Educației. Instituția prezidențială și-a asumat rolul de mediator și a înaintat această solicitare, împreună cu documentele transmise anterior, către Ministerul Educației. Este un prim semn de deschidere instituțională, pe care îl salut, și sper ca Ministerul să răspundă concret, cu respect față de lege și față de drepturile elevilor”, a spus Oana Corina Rogojanu.

Sibianca a decis vineri să încheie protestul și să se întoarcă la Sibiu. Ea va cere în continuare, de acasă, ca notele de la Bacalaureat la limba maternă, afișate în 20 iunie, să nu apară pe diplome.

„Astăzi am încetat protestul întrucât problemele sunt concentrate, în acest moment, pe formarea Guvernului. În ceea ce privește rezultatele examenului de Bacalaureat, chiar dacă fiica mea are o notă mulțumitoare, această notă nu este legală și nu se poate forța introducerea ei în diplomele de bac și în foile matricole. Ministerul Educației nu are niciun argument legal, nicio lege, nicio metodologie să introducă această notă pe diplome. Ilegalitatea supremă acum se produce. Indiferent că nota a fost 10 sau 5, ea invalidează acest bacalaureat”, a precizat Oana Corina Rogojanu.