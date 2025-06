toți îl vedeau plecat, dar rămâne la fc hermannstadt. a semnat și promite spectacol / video

Atacantul lui FC Hermannstadt, Sergiu Buș este convins că sibienii se vor bate sezonul viitor la play-off și câștigarea cupei.

După ce a început sezonul trecut la Corvinul Hunedoara, Sergiu Buș (32 ani) a venit la Sibiu, unde a evoluat în 32 de jocuri de Superliga și 6 partide de Cupă, reușind 6 goluri.

Din Turcia, unde FC Hermannstadt este în plin cantonament, Buș anunță că și-a dorit mult să continue alături de sibieni. ”Mă bucur că am reușit să mai rămân încă un an aici, mi-am dorit foarte mult și acest lucru s-a întâmplat. Rămân cu gânduri pozitive, cred că avem un grup excelent și îmi doresc eu, atât personal, cât și pentru echipă, să ajungem în play-off sau să avem un cuvânt mai mare de spus în acest an, dar totul va depinde de acum înainte, pentru că este o perioadă grea pentru noi. Important e să fim sănătoși, să ne pregătim, deoarece acum acumulăm mult partea fizică și ea e foarte importantă” spue Sergiu, care a marcat un gol superb și în primul amical, cel cu kosovarii de la Prishtina, scor 2-2.

”Ne-am propus să fim în play-off”

Experimentatul vârf spune că juniorii aflați în pregătire trebuie să îi depășească pe viitor. ”Din prima zi de pregătire, staff-ul tehnic ne-a luat să zic așa ușor, deoarece sunt alte staff-ului cu care din prima zi intri în foc. Ne-au luat pas cu pas, sigur, vor fi antrenamente și mai intense. Suntem conștienți de acest lucru, pentru că este foarte important și vom depăși această perioadă cu zâmbetul pe buze. Este foarte bine că sunt alături de noi mulți tineri în primul și ar trebui să fim un exemplu bun pentru ei, să fim profesioniști și să ne comportăm ca atare, deoarece și experiența sau CV-ul din spate vine cu o anumită presiune și responsabilitate. Îmi doresc doar ca cei tineri să învețe lucrurile pozitive de la noi și să le folosească și, de ce nu, să ne și depășească ulterior.”

Sergiu anunță că Sibiul visează cu ochii deschiși la play-off. ”Ne-am propus ca noi, ca și echipă, așa cum am spus, să fim în play-off. Este un vis îndrăzneț, va fi drumul greu, drumul greu, dar important e să începem bine. Să fim sănătoși cu toții și cu ajutorul fanilor care ne-au ajutat extraordinar de mult și sezonul trecut, i-am simțit din prima zi când am venit aici. Sunt sigur că vor veni la stadion, vor fi probabil și cerințe mai mari, având în vedere că am avut un sezon mai bun. Îmi doresc să jucăm bine, să fim sănătoși și să avem rezultate foarte bune, pentru că Sibiul merită” a mai spus Buș.

În carieră acesta a mai evoluat pentru CFR Cluj, Alba Iulia, FCM Tg.Mureș, Gaz Metan Mediaș, Corona Brașov, ZSKA Sofia (Bulgaria), Sheffield Wednesday (Anglia, Championship), Astra Giurgiu, Levski Sofia (Bulgaria), Seongam FC (Koreea de Sud), Chindia Târgoviște, Poli Iași și Corvinul Hunedoara.