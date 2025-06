ulbs şi festivalul universităţilor de teatru aduc la sibiu zeci de universităţi de prestigiu din întreaga lume la fits 2025

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Departamentul de Artă Teatrală, și Teatrul Național „Radu Stanca” aduc în cadrul FITS Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural, cea mai importantă manifestare de gen din Europa, care propune publicului spectacolele de referință ale școlilor de teatru din întreaga lume.

„Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă, prin studenții ei și cadrele didactice implicate, motorul Festivalului de Teatru și Management Cultural din cadrul FITS. Faptul că an de an Sibiul se transformă, timp de 10 zile, într-o imensă scenă internațională a manifestărilor artistice de prestigiu, înseamnă o oportunitate de învățare cu adevărat remarcabilă pentru studenții noștri și o experiență scenică cu expunere globală. ULBS susține și în acest an, cu ajutorul Ministerului Educației și Cercetării, efortul organizatoric, în beneficiul comunității universitare și al întregii comunități sibiene”, a declarat prof. univ. dr. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

„Toate eforturile noastre din domeniul cercetării din ultimii 30 de ani au contribuit la consolidarea celor două structuri asociate FITS, Platforma Internaţională de Cercetare Doctorală şi Festivalul Universităților de Teatru şi Management Cultural. 49 de universităţi au intrat în dialog prin intermediul Platformei de Cercetare Doctorală şi an de an se joacă în cadrul FITS zeci de spectacole ale universităților de teatru. Anul acesta găzduim spectacole de mare valoare, de la universităţi de top din întreaga lume, de la Universitatea din Michigan (SUA), Manchester Metropolitan University (UK) până la Beijing Dance Academy (China) sau Howard University (SUA).” a declarat Constantin Chiriac, Preşedintele FITS.

Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural

Festivalul Internaţional de Teatrul de la Sibiu găzduieşte şi în acest an întâlnirea dintre mai multe universităţi de prestigiu, în cadrul a două dintre structurile asociate FITS: Festivalul Universităţilor de Teatru și Platforma de Cercetare Doctorală. Inițiată în 1996 sub numele „Întâlnirea şcolilor şi academiilor de teatru”, secțiunea devine în 2017 „Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural” și sărbătorește 30 de ani în 2025.

Spectacolele studenților trec printr-un proces de selecție realizat de un juriu format din experți internaționali — profesori ai unor universități de prestigiu — alături de Consiliul Departamentului de Artă Teatrală din ULBS, pentru ca atât mediul universitar românesc, cât și publicul larg să aibă acces la creații artistice prezentate public la cel mai înalt nivel de excelență.

Anul acesta vom avea ocazia să vedem pe scenele FITS universităţi precum:

Manchester Metropolitan University (UK) cu spectacolul Acest spectacol nu va trece testul Bechdel, miercuri, 25 iunie, la Sala CAVAS a ULBS;

Beijing Dance Academy (China) cu spectacolul Frumuseţe pură, sâmbătă, 28 iunie, la Sala Mare a TNRS;

University of Michigan (SUA) și New Bulgarian University (Bulgaria) cu colaborarea internațională 7 ore diferență compusă din două spectacole ce vor fi prezentate duminică, 29 iunie, la Sala CAVAS a ULBS;

Nihon University (Japonia) cu spectcolul Dulce teroare. Al treilea vis, joi, 26 iunie, la Sala CAVAS a ULBS;

Howard University (SUA) cu spectacolul Glorie lui Dumnezeu, ce va avea 7 reprezentații în mai multe lăcașuri de cult din Sibiu între 22 și 29 iunie.

Nu vor lipsi nici spectacolele universităţilor de teatru din România, fiind programate evenimente ale Universităţii de Arte din Târgu Mureş – Radio Nostalgia (duminică, 22 iunie, la Sala CAVAS a ULBS) şi Girls Unwanted (luni, 23 iunie, la Sala CAVAS a ULBS), Universităţii din Craiova – Priveşte înapoi cu mânie (joi, 26 iunie, la Sala CAVAS a ULBS), UNATC – Far away (sâmbătă, 21 iunie, la Sala CAVAS a ULBS), UBB Cluj-Napoca – Rómeó & Julieta (duminică, 22 iunie, la Sala CAVAS a ULBS) şi ale Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi – Cifre (dumincă, 22 iunie, la Teatrul GONG, sala etaj).

ULBS, universitatea gazdă, va susţine două spectacole în cadrul ediției din acest an a FITS: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte în regia lui Ștefan Lupu (vineri, 20 iunie) și Mutter în regia lui Dumitru Acriș (vineri, 27 iunie).

Platforma de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului şi Management Cultural

Ajunsă la cea de-a unsprezecea ediţie, Platforma Internațională de Prezentare a Doctoratelor este un spațiu excelent pentru dialog și schimburi universitare între tineri cercetători, membrii comunităților academice și publicul larg, care se derulează în fiecare an, începând cu 2014, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Scopul principal al Platformei este promovarea colaborării inter-instituționale și a educației artistice, în contextul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Pentru aceasta au fost stabilite parteneriate de colaborare pentru studiile de doctorat în artele spectacolului și management cultural împreună cu 49 de universități de prestigiu din 19 ţări, printre care SUA, Marea Britanie, China, Japonia, Thailanda, Filipine, Elveţia sau Germania.

Tema ediţiei din acest an este “ Arta de a spune „Mulțumesc”: diplomație teatrală și culturală”. Dezbaterile pe această temă sunt programate vineri, 20 iunie, de la ora 11:00 şi sâmbătă, 21 iunie, de la ora 12:00, la Aula Lucian Blaga, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu. Accesul este gratuit, în baza unei înscrieri, în limita locurilor disponibile.

U.talk – serie de discuţii între doctoranzi şi conducători de doctorate

O noutate în acest an este seria de discuţii U.talk, moderată de Ion M. Tomuş. Evenimentul se desfăşoară zilnic între 21 şi 29 iunie la Facultatea de Litere şi Arte şi face legătura între Festivalul Universităților de Teatru și de Management Cultural și la Platforma Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural.

U.talk, creează un spațiu de dialog deschis între reprezentanții școlilor de teatru participante, doctoranzi, coordonatori de doctorate și profesioniști din domeniul educației artistice. Evenimentul oferă cadrul ideal pentru analiza și reflecția critică asupra spectacolelor prezentate în ziua precedentă, stimulând schimbul de idei și perspective între generații și instituții.

Pentru fiecare universitate invitată, U.talk devine o platformă de prezentare și promovare a identității academice și artistice, facilitând discuții despre direcțiile învățământului artistic, cercetarea științifică și creația performativă contemporană.

Cu un format informal, U.talk își propune să devină un hub internațional de networking academic, un spațiu de generare a viitoarelor colaborări, proiecte comune și mobilități universitare. Totodată, evenimentul funcționează ca o punte între festivalul școlilor de teatru și platforma doctorală, integrând aceste dimensiuni în contextul vibrant și generos oferit de FITS.

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu – cu tema MULŢUMESC – se desfășoară între 20 și 29 iunie și programează peste 841 de evenimente indoor, outdoor și online.

Mai multe detalii privind spectacolele indoor, outdoor şi online din cadrul FITS 2025 sunt disponibile pe site-ul sibfest.ro şi prin intermediul aplicaţiei mobile FITS.