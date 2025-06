anunț important: psd intră la guvernare

PSD va intra la guvernare. Sorin Grindeanu a susținut o declarație de presă, după ședința Comitetului Politic Național al partidului, menționând că urmează să fie aleasă și echipa care va merge în viitorul Guvern.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va intra la guvernare cu 71,5% de voturi pentru. „Așa cum am anunțat azi, am avut această consultare cu colegii. Am avut de ales între a intra la guvernare pe negocierea politică pe care o știți și pe măsurile fiscale sau să trecem în opoziție”, a precizat Grindeanu.

El a mai adăugat că până duminică, la ora 12:00, membrii partidului care vor să facă parte din echipa de guvernare trebuie să se înscrie la secretariat. „Probabil mâine vom definitiva acordul politic și programul de guvernare”, a spus Grindeanu. PSD va avea un vicepremier și 6 ministere.