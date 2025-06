dance as ich merge mai departe la muzeul astra

Proiectul Dance as ICH: New Models of Facilitating Participatory Dance Events, cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Europa Creativă, explorează dansul ca parte esențială a patrimoniului cultural imaterial, punând accent pe relațiile dintre comunitățile patrimoniale, instituțiile de cultură și public.

În cadrul proiectului, Muzeul ASTRA a organizat o serie de evenimente de dans care au inclus o expoziție interactivă, workshop-uri, cursuri de dans și seminarii, cu scopul de a stimula participarea activă și facilitarea învățării prin practicare. Evenimentul central, expoziția Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare, vernisată în 5 noiembrie 2024 prezintă cercetările întreprinse în comunitățile de dans din România, Ungaria, Norvegia, Grecia, Slovenia și prezintă un concept inovator ce combină vizualul, documentarea audio-video și dansul interactiv. Materialele precum dance loop, dansul pedagogic și studiile de caz permit publicului să învețe și să experimenteze dansuri din diverse culturi europene.

Seria de evenimente desfășurate în cadrul proiectului a adus în prim-plan dansuri românești, săsești și ceangăiești, prin implicarea unor dansatori și ansambluri precum Ceata de feciori din Rucăr, județul Brașov, Grupul Popularii din Sibiu, Trupa de dansuri săsești a Forumului German din Sibiu, Formația de Tineret Ceangăiesc din Bacău, Ansamblul Dor de dans din Livezi, județul Harghita și Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, județul Bistrița-Năsăud .

Între 8 martie și 5 aprilie 2025, au fost organizate cursuri săptămânale de dansuri tradiționale românești și săsești pentru tineri și adulți, coordonate de specialiști din cadrul Ansamblului Junii Sibiuluiși alTrupei de dansuri săsești a Forumului Democrat German din Sibiu.

De asemenea, în 23–24 mai 2025 au avut loc workshop-uri de dansuri tradiționale românești și ceangăiești, precum și Seminarul Practicarea și transmiterea dansului în comunități patrimoniale (în format hibrid). În cadrul acestor zile cei prezenți la eveniment s-au bucurat de momentele de dans prezentate de Ansamblul Dor de Dans din Livezi, Harghita, coordonat de Marina Bucur, care a purtat participanții într-o suită de dansuri trandiționale specifice: Baraboiul, Șapte pași, Cea de doi, Munteneasca, Mărunțica, Corobeasca și Sârba, acompaniați de sunetul autentic al viorii și tobei țărănești. Evenimentul s-a încheiat cu workshopul coordonat de dr. Silvestru Petac, etnocoreolog și muzeograf, ce a oferit participanților ocazia să exploreze ritmul și simbolistica dansului tradițional purtându-i pe cei prezenți să descopere, în pași de dans, mai multe zone din Transilvania. Formația de Tineret Ceangăiesc, sub îndrumarea instructorilor Katona Eduárd, Bagi Bálint și Szilágyi Dániel, au interpretat melodii ceangăiești, acompaniate de instrumente tradiționale :fluiere, tobă și cobză. Workshop-ul condus de coregraful János Kovács a completat ziua cu reflecții valoroase despre viitorul dansului tradițional, cu intervenții din partea unor specialiști precum: drd. Ciprian Anghel Ștefan, director general, Muzeul ASTRA, dr. Silvestru Petac, János Kovács și Kádár Elemér.

În 24 iunie, Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, sub îndrumarea rapsodului Sanda Cioancă va readuce în atenția vizitatorilor Muzeului ASTRA ritualul de pe Valea Bârgăului legat de cununile de Sânziene și va recrea momente din nunta tradițională din Tureac.

Seminarul Practicarea și transmiterea dansului în comunități patrimoniale și metode de facilitare a dansului într-un muzeuva fi susținut de etnologul drd. Menuț Maximinian în dialog cu dr. Mirela Crețu, Muzeul ASTRA. Evenimentul a fost încununat de un workshop de dansuri tradiționale facilitat de Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, județul Bistrița-Năsăud, în expoziția Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare din Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala 2.

Prin toate aceste activități, proiectul Dance as ICH promovează dansul ca mijloc de expresie culturală vie și ca punte între generații, tradiție și inovație, oferind publicului o experiență culturală profundă și participativă.

Accesul la toate evenimentele a fost gratuit.Bottom of Form

Perioada 5 noiembrie 2024 – 24 iunie 2025:

Nr. activități (workshop-uri de dans și Cursuri de dansuri tradiționale românești și săseși din zona Sibiului): 11

5 noiembrie 2024: Ceata de feciori din Rucăr, județul Brașov

Nr. participanți:50

10 decembrie 2024: Grupul Popularii din Sibiu

Nr. participanți: 43

18 decembrie, Trupa de dansuri săsești a Forumului German din Sibiu

Nr. participanți: 42

23 mai 2025, Ansamblul Dor de dans din Livezi, județul Harghita

Nr. participanți: 37

24 mai 2025, Formația de Tineret Ceangăiesc din Bacău

Nr. participanți: 34

24 iunie 2025, Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, județul Bistrița-Năsăud

Nr. participanți: 50

Perioada 8 martie – 5 aprilie 2025:

Curs de dansuri tradiționale românești (instructori Dorina Tarcea și Valer-Ioan Burnete)

Nr. participanți: 25

Curs de dansuri tradiționale săsești din zona Sibiului (instructor: Sebastian Arion)

Nr participanți: 25

Nr. seminarii: 2

24 mai 2025, Seminar Practicarea și transmiterea dansului în comunități patrimoniale (în format hibrid):

Nr. participanți: 22

24 iunie 2025, Seminar Practicarea și transmiterea dansului în comunități patrimoniale și metode de facilitare a dansului într-un muzeu (format hibrid)

Nr. participanți: 50

Evenimentele de dans din cadrul proiectului Dance as ICH:: New Models of Facilitating Participatory Dance Events vor continua până în 31 august 2025.