ziua iei sărbătorită în muzeul în aer liber din sibiu. zeci de activități cu ateliere creative, muzică și dans / foto

Muzeul ASTRA din Sibiu marchează, în 24 iunie 2025, sărbătoarea Sânzienelor și Ziua Iei printr-o suită de evenimente care celebrează dansul tradițional și frumusețea feminității românești. Manifestările se desfășoară sub egida proiectului european Dance as ICH – Dance as Intangible Cultural Heritage, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Ziua de 24 iunie va începe cu Sfânta Liturghie oficiată la Biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Bezded, Sălaj, urmată de activități dedicate dansului și tradițiilor românești. În cadrul atelierului „Sânziene. Flori și fire de dor”, participanții vor împleti coronițe din flori în două locații emblematice: biserica din Bezded și Casa parohială din Spermezeu, Bistrița-Năsăud.

Evenimentul aduce în prim-plan și Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, Bistrița-Năsăud – o comunitate care reconstituie ritualuri și obiceiuri locale cu autenticitate și respect pentru moștenirea străbună. Sub îndrumarea rapsodului Sanda Cioancă, grupul va prezenta ritualul legat de cununile de Sânziene și va reconstitui momente din nunta tradițională din satul Tureac.

Tot marți, seminarul „Practicarea și transmiterea dansului în comunități patrimoniale și metode de facilitare a dansului într-un muzeu” se va desfășura la Casa parohială din Spermezeu, fiind susținut de etnologul Menuț Maximinian și dr. Mirela Crețu de la Muzeul ASTRA. Programul include și un workshop de dansuri tradiționale facilitate de membrii grupului din Tureac, urmat de animații în cadrul expoziției Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare și de „Hora satului” inițiată de elevii Școlii de Dans „Ioan Macrea”.

Pe 28 și 29 iunie, Muzeul ASTRA găzduiește „Târgul de ii și alte dichisuri”, unde meșteri și artizani din toată țara vor oferi ateliere interactive de cusături, țesături și reinterpretări contemporane. Gospodăria de jogărar din Gura Râului va fi centrul a patru dezbateri-atelier pe tema costumului popular, coordonate de specialiști precum Maria Șpan, Elena Găvan, Carmen Popescu și designerul Raluca Cânean-Coșăreanu.

Poveștile din șezători tradiționale vor prinde viață prin intervențiile comunităților din Avrig, Tălmaciu, Codlea, Mândra și Sibiu. Vizitatorii vor putea descoperi istoria și emoția din spatele fotografiilor din arhiva muzeului în cadrul expoziției „Urme cu rost – Oameni și povești cusute-n ie”.

Un moment aparte al zilei de 28 iunie este „Plimbarea în IE cu Biciclete Cochete”, care pornește din Parcul Tineretului și se încheie cu un picnic la Târgul de Țară. Întreaga zi va fi animată de DJ ICS – Adrian Borbely, intervenții muzicale ale Ecaterinei Duță și ateliere de dansuri tradiționale coordonate de Vornicul Dan Liuț și Ansamblul Tezaur Bănățean din Parța, Timiș.

Duminică, 29 iunie, programul continuă cu ateliere de imprimat modele tradiționale pe veșminte, prezentarea albumului Mariei Hanzu și reinterpretarea artistică a modelelor tradiționale. Publicul se va bucura de o nouă ediție a atelierelor „Memoria Rășinariului în fapte și bucate” și de prezența Sarei Hanț, finalistă „Românii au talent”, invitată de Asociația „Ridică-te și umblă”. În caz de vreme nefavorabilă, toate activitățile se vor muta în Sala Auditorium din Pavilionul Muzeal Multicultural.

Prin aceste acțiuni, Muzeul ASTRA își reafirmă rolul de facilitator al dialogului între generații, între tradiție și contemporaneitate, oferind un spațiu viu în care patrimoniul cultural este adus la viață prin dans, meșteșug și comunitate.

PROGRAMUL COMPLET PE ZILE

Marți, 24 iunie 2025

Sfânta Liturghie. Nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Interval orar: 9:30 – 11:45

Locul de desfășurare: Biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Bezded, Sălaj (79A)

Sânziene. Flori și Fire de dor – Atelier de împletit coronițe din flori de sânziene

Interval orar: 12:00 – 15:00

Locul de desfășurare:

Biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Bezded, Sălaj (79A)

Casa parohială, Spermezeu, Bistrița-Năsăud (79L)

Hora de Sânziene pe Valea Bârgăului. Cântec, joc și Cununi de Sânziene

Interval orar: 12:00 – 15:00

Locul de desfășurare:

Biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Bezded, Sălaj (79A)

Casa parohială, Spermezeu, Bistrița-Năsăud (79L)

Invitați: drd. Menuț Maximinian, Universitatea „Babeș – Bolyai”, Cluj-Napoca

Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, Bistrița-Năsăud, coordonat de Sanda Cioancă, rapsod

Seminar Practicarea și transmiterea dansului în comunități patrimoniale și metode de facilitare a dansului într-un muzeu (format hibrid)

Lectori: drd. Menuț Maximinian, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Mirela Crețu, cercetător științific, Muzeul ASTRA, Sibiu

Interval orar: 12:15 – 13:30

Locul de desfășurare: Casa parohială, Spermezeu, Bistrița-Năsăud (79L)

Atelier de storytelling Poveștile meșterului cojocar și curelar Leon Burbulea

Interval orar: 12:15 – 13:30

Locul de desfășurare: Casa parohială, Spermezeu, Bistrița-Năsăud (79L)

Workshop de dans: Suită de jocuri tradiționale din Tureac: jocul de mână (de-a lungul) și de învârtit cu acompaniament cu instrumente muzicale

Grupul de tradiții și obiceiuri din Tureac, Valea Bârgăului, Bistrița-Năsăud, coordonat de Sanda Cioancă, rapsod

Interval orar: 14:00 – 15:00

Locul de desfășurare: Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala Atelier, S2

Expoziția Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare

Hora satului cu elevii Școlii de Dans „Ioan Macrea”

Eveniment în cadrul proiectului Copilăria în pași de dans inițiat de CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu; partener: Muzeul ASTRA

Interval orar: 16:00 – 17:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Activitate în cadrul Proiectului european Dance as ICH: New models of facilitating participatory dance events (Dance – ICH) / cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Europa Creativă. Acțiunea este cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Sâmbătă, 28 iunie 2025

Târg de ii și alte dichisuri

Interval orar: 10:00 – 19:00

Loc de desfășurare: Târgul de Țară

Ateliere participative susținute de meșterii prezenți la Târg

Interval orar: 10:00 – 19:00

Loc de desfășurare: Târgul de Țară

Povești din Șezători – Avrig, Tălmaciu, Codlea, Mândra, Sibiu

Interval orar: 12:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Ateliere interactive și demonstrative de reinterpretare a tradițiilor textile

Hainele românești din Gura Râului, Sibiu – între tangibil și intangibil

Coordonator: lector univ. dr. Maria Șpan, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Interval orar: 14:00 – 14:30

Locul de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

Izvoadele Mariei Hanzu de la Gura Râului – inspirație documentată

Coordonator: Elena Găvan, muzeograf, Muzeul ASTRA

Interval orar: 14:30 – 15:00

Locul de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

De la Hârtie la pixel – Arta modelului tradițional reinterpretat

Coordonator: Carmen Popescu, Șezătoare Sibiu

Interval orar: 15:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

Tâlcuim semne! Atelier de imprimat modele străvechi pe veșminte contemporane

Coordonator: Raluca Cânean-Coșăreanu, designer

Interval orar: 14:00 – 17:00

Locul de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

Urme cu rost – Oameni și povești cusute-n ie. Imaginează-ți o poveste! Scrie o carte poștală!

Lasă-te ghidat de simțuri, memorie și emoție privind fotografiile din arhiva Muzeului ASTRA

Interval orar: 12:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Gospodărie pastorală cu atelier pentru confecţionarea lumânărilor din seu de oaie, Răşinari, Sibiu (20); Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)

Memoria Rășinariului în fapte și bucate! Eveniment în cadrul Programului Memoria secretă a obiectelor! Partener: Muzeul Etnografic Rășinari

Ateliere cu meșteri. Șezătoare. Ateliere gastronomice

Interval orar: 10:00 – 15:00

Locul de desfășurare: Gospodărie pastorală cu atelier pentru confecţionarea lumânărilor din seu de oaie, Răşinari, Sibiu (20)

Animații muzicale

DJ ICS – Ady Borbely

Interval orar: 12:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Ecaterina Duță

Interval orar: 16:00 – 17:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Cântec, joc și Cununi de Sânziene cu Ansamblul Tezaur Bănățean, Parța, Timiș

Vornicul Dan Liuţ, Casa Orăşenească de Cultură, Bocşa, Caraș-Severin

Interval orar: 12:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Plimbare în IE cu Biciclete cochete

15.30 – Întâlnire Biciclete cochete, Parcul Tineretului

Traseu: Parcul Tineretului – Bulevardul Corneliu Coposu – Calea Dumbrăvii – Târgul de țară din Muzeul ASTRA

Picnic în IE cu Biciclete cochete

Interval orar: 17:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Povești gastronomice

Interval orar: după ora 17:00 – până la epuizarea porțiilor

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Duminică, 29 iunie 2025

Târg de ii și alte dichisuri

Interval orar: 10:00 – 19:00

Loc de desfășurare: Târgul de Țară

Ateliere participative susținute de meșterii prezenți la Târg

Interval orar: 10:00 – 19:00

Loc de desfășurare: Târgul de Țară

Ateliere interactive și demonstrative de reinterpretare a tradițiilor textile

Tâlcuim semne! Atelier de imprimat modele străvechi pe veșminte contemporane

Coordonator: Raluca Cânean-Coșăreanu, designer

Interval orar: 11:00 – 14:00

Locul de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

Albumul Mariei Hanzu de la Gura Râului – Izvoade de broderii din colecțiile Muzeului ASTRA

Coordonator: Alina Matei, muzeograf, Muzeul ASTRA

Interval orar: 14:00 – 14:30

Loc de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

De la Hârtie la pixel – Arta modelului tradițional reinterpretat

Coordonator: Carmen Popescu, Șezătoare Sibiu

Interval orar: 14:30 – 18:00

Locul de desfășurare: Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)*

Urme cu rost – Oameni și povești cusute-n ie. Imaginează-ți o poveste! Scrie o carte poștală!

Lasă-te ghidat de simțuri, memorie și emoție privind fotografiile din arhiva Muzeului ASTRA

Interval orar: 12:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Gospodărie pastorală cu atelier pentru confecţionarea lumânărilor din seu de oaie, Răşinari, Sibiu (20); Gospodărie de jogărar, Gura Râului, Sibiu (81A)

Memoria Rășinariului în fapte și bucate! Eveniment în cadrul Programului Memoria secretă a obiectelor!Partener: Muzeul Etnografic Rășinari

Ateliere cu meșteri. Șezătoare. Ateliere gastronomice

Interval orar: 10:00 – 15:00

Locul de desfășurare: Gospodărie pastorală cu atelier pentru confecţionarea lumânărilor din seu de oaie, Răşinari, Sibiu (20)

Animații muzicale

DJ ICS – Ady Borbely

Interval orar: 12:00 – 18:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Sara Hanț – finalistă Românii au talent. Eveniment organizat în parteneriat cu

Asociația Ridică-te și umblă

Interval orar: 13:00 – 14:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară

Cântec, joc și Cununi de Sânziene cu Ansamblul Tezaur Bănățean, Parța, Timiș

Vornicul Dan Liuţ, Casa Orăşenească de Cultură, Bocşa, Caraș-Severin

Interval orar: 10:00 – 12:00

Locul de desfășurare: Târgul de țară