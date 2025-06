sibiul sub vraja verii: flamenco, acrobații și magie nocturnă la fits 2025

A doua seară a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a coincis cu momentul de vârf al verii astronomice – solstițiul de vară. Vremea, în sfârșit estivală, a lăsat străzile să se umple de spectatori, culori și sunet, într-un spectacol colectiv al participării și bucuriei. Please enable JavaScript play-rounded-fill



După-masa s-a înserat treptat în acordurile muzicienilor de la Crocodile Paradox, spectaculoși ca întotdeauna, cu un show coerent în imagine și efecte de lumină. Costumați pentru a evoca o imagistică legată de crocodili și universul lor acvatic, sibienii și-au încântat audiența cu deja cunoscutul melanj de muzică electronică și rock.

Din Piața Dragoner, la pas până în Piața Habermann, oamenii au putut gusta din plin spectacolele oferite de FITS și s-au putut întâlni cu mii de semeni ieșiți să guste și să se bucure de privilegiul de a trăi această nouă ediție a festivalului, a treizeci și doua, care se anunță mai mare și mai bogată decât oricare de până acum.

Piața Mare a fost împânzită de dansatori pe picioroange, acrobați suspendați, spirite-copac și flori dansatoare. Compania Elementz Art a adus în festival spectacolul intitulat „Călătoria – Pământ, foc și renaștere”, cu o imagistică ce trimite către tărâmul de apă al Veneției. O gondolă aeriană, cu velă, și o mască venețiană 3D proiectată pe cer, au completat tabloul nocturn – o trimitere discretă la visul, misterul și transformarea pe care le aduce acest moment al anului.

Publicul a privit fascinat spectacolul de acrobații aeriene și coregrafii colective, oferind la rându-i un alt spectacol, cel al sutelor de ecranelor luminoase care înregistrau.





În Piața Habermann, am avut privilegiul unei întâlniri rare cu flamenco-ul autentic. Spectacolul „Între prieteni”, susținut de Letizia Domínguez și Manuel Bellido, acompaniați de Manuel García „Koky” (chitară) și Kisko de Alcalá (voce), a fost o demonstrație de forță artistică și rafinament emoțional. Pe o scenă în aer liber, dansul și muzica au adus în mijlocul orașului focul pasional al sudului Spaniei, îmblânzit de apropierea și căldura publicului.

În miez de iunie, când ziua este cea mai lungă și înserarea coboară greu, FITS 2025 a celebrat solstițiul cu spectacole care au vorbit despre transformare, visare și bucuria de a fi împreună.