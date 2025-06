programul zilei de marți la fits: peste 20 de spectacole programate

Cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu cuprinde peste 842 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 20 și 29 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 24 iunie, a cincea zi a festivalului, aduce în fața publicului „Unchiul Vanea” în regia lui Neil LaBute – spectacol montat la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, „Perfecțiunea circului” din Australia, „Între ziduri” – un spectacol care îi confirmă unicitatea viziunii artistice lui Alexis Michalik, Ierbar – de Simona Popescu și Radu Afrim, distins cu un premiu UNITER.

A cincea zi de festival înseamnă peste 15 țări, care prezintă peste 10 spectacole captivante, 10 spectacole outdoor gratuite, 3 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din a treia zi costă numai 30 lei.

Evanescent by day, Atelier Sisu, Piața Mare, 09:00 (Detalii).

Bernard-Marie Koltès, În singurătatea câmpurilor de bumbac și alte texte, Lansare de carte, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 11:00 (Detalii)

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Alexis Michalik în dialog cu Mihaela Dedeoglu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 14:00 (Detalii)

ORIGINI – „Întâlnirile JTI”, Scapino Ballet Rotterdam, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Faust, 16:00 (Detalii)

Repertoriul brazilian pentru chitară clasică, fuziuni și influențe, Mădălina Ioana Petre, Biserica Reformată Calvină, 16:00 (Detalii)

În zori, lumina e mai aspră, ADO & Centrul Replika, Sala Studio TNRS, 17:00 (Detalii)

Unchiul Vanea, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Sala mare TNRS, 17:00 & 22:00 (Detalii)

Perfecțiunea circului, Gravity & Other Myths, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala „Eugenio Barba”, 18:30 (Detalii)

Între ziduri, Acmé Production, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00 (Detalii)

Sunetul muzicuței, Judy’s Harmonica Ensemble, Catedrala Luterană Evanghelică ,,Sf. Maria”, 19:00 (Detalii)

Macbeth, Schauspielhaus Bochum, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, 20:00 (Detalii)

Ierbar, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania Liviu Rebreanu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 21:00 (Detalii)

Când soarele toarnă peste lume jar, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Film, Trupa ARC, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 23:00 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.



Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

