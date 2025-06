taberele verii pentru copiii din sibiu: prețuri de la „ieftin de tot” la „high-tech de lux”

Anul 2025 aduce în județul Sibiu una dintre cele mai bogate oferte de tabere estivale din ultimii ani. De la sport, spiritualitate și IT, până la echitație, artă și drumeții în Munții Cindrel, fiecare copil, adolescent sau student are posibilitatea să își petreacă vacanța într-un mod educativ, activ și memorabil. Sub umbrela mai multor organizații și instituții, vara aceasta înseamnă descoperire și dezvoltare în natură, în credință, în joc și în comunitate.

Una dintre cele mai așteptate tabere ale verii este organizată de Logiscool Sibiu, în perioada 4–9 august 2025, la Ghelari, în județul Hunedoara. Această tabără se adresează copiilor și adolescenților pasionați de tehnologie și oferă un program complet de învățare prin joc și creativitate.

Participanții vor avea ocazia să descopere lumea programării, indiferent de nivelul lor de experiență. Activitățile includ proiecte interactive de video-producție, design grafic, dezvoltare de aplicații Android și iOS, dar și introducere în conceptele de inteligență artificială. De asemenea, copiii vor lucra în proiecte inspirate din universurile Minecraft și Roblox.

În plus, programul este echilibrat cu activități recreative și jocuri în aer liber, menite să încurajeze lucrul în echipă și dezvoltarea abilităților sociale. Tabăra promite o experiență completă, care îmbină educația digitală cu distracția și prietenia, la preţul de 2395 lei.

Spiritualitate și prietenie în taberele de la Oașa

Adolescenții peste 14 ani pot alege o experiență duhovnicească profundă în cadrul taberelor organizate de Organizația Tinerilor din Sibiu și Asociația Suflet Tânăr Arădean. Între 6–13 iulie, are loc Tabăra de Limbă Elină, în timp ce în perioadele 7–13 și 14–20 iulie, tinerii pot participa la taberele de adolescenți la schiturile „Sf. Gheorghe Pelerinul” și „Sf. Ioan Evanghelistul”. Programul include slujbe, muncă gospodărească, drumeții și dialoguri de credință. Nu se percepe nicio taxă pentru cazare și masă. Totuși, la solicitarea părinților, organizatorii au propus o contribuție simbolică de minimum 50 lei, care îi ajută să acopere o parte din costurile materialelor necesare desfășurării activităților.

Tabăra Fit4Kids la munte – activitate, joacă și dezvoltare personală

În perioada 18–22 august, la Casa Munty din Orlat, copiii se pot bucura de o tabără completă: cazare în condiții excelente, mese sănătoase, piscină, terenuri de sport, ateliere de arts & crafts, jocuri de echipă și exerciții de dezvoltare personală. Tabăra este destinată copiilor între 6 și 14 ani, locurile sunt limitate, iar preţul este de 1500 de lei.

Vacanță și pentru studenți: ULBS trimite 118 tineri în tabere naționale

Nici studenții nu sunt uitați în această vară. În cadrul Programului Național “Tabere Studențești” 2025, care se desfășoară între 14 iulie și 2 septembrie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu beneficiază de 118 locuri gratuite, dedicate studenților înscriși la cursuri cu frecvență, nivel licență, masterat și doctorat.

Locurile sunt repartizate conform domeniilor și criteriilor sociale sau de performanță academică, urmând ca universitatea să comunice public detaliile complete privind selecția, locațiile și perioadele exacte. Taberele studențești reprezintă o oportunitate pentru tinerii din ULBS de a îmbina relaxarea cu întâlniri academice, culturale și de networking, în stațiuni din întreaga țară.

Cea mai amplă rețea de tabere: Direcția Județeană pentru Tineret Sibiu

Compartimentul de Tabere și Agrement din cadrul Direcției Județene pentru Tineret Sibiu pune la dispoziție o infrastructură completă dedicată elevilor, studenților și tinerilor. Prin cele cinci centre de agrement din județ, DJTS oferă spații de cazare, masă, activități tematice și trasee turistice în locații de poveste:

Păltiniș – „Trecătoarea Cerbilor” (101 locuri): ideal pentru tabere de munte, excursii în Cindrel, drumeții și vizite culturale.-155 de lei/persoană/zi

Ocna Sibiului (100 locuri): în inima stațiunii balneare, cu acces la lacuri terapeutice și obiective istorice.-155 de lei/persoană/zi

Săliște II – Amnaș (100 locuri): tabere de odihnă, specialitate sau educație alternativă în Mărginime.

Cisnădioara (75 locuri): între dealuri împădurite, aproape de cetăți medievale, cu săli de joc, piscină și terenuri de sport.-160 de lei/persoană/zi

Râu Sadului (110 locuri): în inima munților, cu săli de training, teren sintetic, cluburi și zone de foc de tabără.-160 de lei/persoană/zi

În aceste locații se organizează tabere tematice (de ecologie, jurnalism, consiliere în carieră, dans, aeromodele), dar și banchete, cantonamente, conferințe sau Revelioane. Transportul se poate asigura cu sprijin DJTS, iar grupurile organizate pot beneficia de bilete CFR sau autocare autorizate.

„Viața la țară” – tabără de tradiții și natură, la Tocile

Între 23 și 25 august, copiii sunt invitați în Satul de Vacanță Tocile la o experiență autentică de viață rurală. Tabăra „Viața la țară” include vizite la gospodării și ferme, participarea la procesul de fabricare a brânzei tradiționale, plimbări cu căruța, recoltarea fructelor de sezon, ateliere de gătit la ceaun și meșteșuguri, prezentări ale tradițiilor locale și drumeții în natură.

Tabăra, organizată de Clubul Isteților Sibiu, costă 500 de lei. Este o experiență ideală pentru copiii care vor să descopere autenticitatea traiului simplu, conectarea cu pământul și valorile tradiționale.

Engleză la munte

Centrul Educațional Cambridge organizează vara aceasta taberele de engleză Colibri, în mai multe locații din țară, inclusiv în județul Sibiu. Aceste tabere sunt concepute pentru a-i ajuta pe copii să își îmbunătățească fluența în limba engleză prin metode moderne, bazate pe comunicare continuă și activități în limba engleză, într-un format de tip „full language immersion”. Preţul este de 1870 de lei.

Pe lângă partea educativă, copiii se bucură de natură, își fac prieteni noi, participă la ateliere de creație, învață să lucreze în echipă și descoperă cum să-și exprime emoțiile. Totul se desfășoară într-un mediu relaxat și prietenos, unde învățarea vine firesc, prin joacă și experiențe trăite.

Taberele Colibri vor avea loc în următoarele locații și perioade:

Valea Avrigului: 29 iunie – 4 iulie și 20 – 25 iulie

Păltiniș: 27 iulie – 1 august

Băile Homorod (Lobogo Resort): 24 – 29 august

English Summer Camp – o tabără unde limba engleză devine o aventură

Organizată încă din 2012, English Summer Camp este una dintre cele mai căutate tabere de vară din Sibiu, dedicată copiilor care vor să îmbine distracția cu învățarea, în Râu Sadului. Din 23 în 28 iunie şi 30 iunie până în 5 iulie, participanții își pot dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză prin jocuri, activități în aer liber, ateliere tematice și multă voie bună. Tabăra este gândită să ofere o experiență completă: prietenii noi, amintiri de neuitat și o vară plină de creativitate.