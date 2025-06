a șasea zi de fits aduce pe scenă mari producții europene și chineze: nu ratați „macbeth” și „lungul drum al zilei către noapte”

Cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu cuprinde peste 842 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 20 și 29 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 25 iunie, a şasea zi a festivalului, aduce în fața publicului Lungul drum al zilei către noapte, noul spectacol al Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Timofey Kulyabin, Macbeth, o producție Schauspielhaus Bochum, 11 Luptători, parte din sezonul chinezesc, Cine l-a ucis pe tata?, distins cu premiul UNITER pentru cea mai bună regie, în anul 2024.

A șasea zi de festival înseamnă peste 15 țări, care prezintă peste 15 spectacole captivante, peste 10 spectacole outdoor gratuite, 4 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din a treia zi costă numai 20 lei.

Recomandările zilei de 25 iunie:

Timofei Kuliabin în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Întâlniri cu mari coregrafi: Ștefan Lupu, CJPCT „Cindrelul – Junii” SIBIU, ora 14.00 (Detalii)

Perfecțiunea circului, Gravity & Other Myths, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala „Eugenio Barba”, 16:00 (Detalii)

Cine l-a ucis pe tata?, Teatrul Tineretului Metropolis, Sala Studio TNRS, 17:00 (Detalii)

Seară Stravinski – Pasărea de foc, Teatrul de Balet Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 17:00 (Detalii)

Briza din Est, Mara Halunga, Sinagoga, 18:00 (Detalii)

Înecarea Ofeliei, American University in Bulgaria, Teatrul GONG – Sala etaj, 18:00 (Detalii)

Lungul drum al zilei către noapte, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Sala mare TNRS, 19:00 (Detalii)

Între ziduri, Acmé Production, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00 (Detalii)

Peggy Sue se mărită, Invitați: Kathleen Turner, Cristian Mungiu și Radu Toderici, Curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger), 21:00 (Detalii)

China muzicală, Zi De Guqin Studio, Teatrul GONG – Sala parter, 21:00 (Detalii)

11 Luptători, Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe, Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe, 22:00 (Detalii)

Rătăcitorii, Dankook University, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 23:00 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.

Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.