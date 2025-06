sibiul, cucerit de artiștii străzii: gardienii deșertului și giganții, vedetele zilei a 5-a de la fits / video foto

A cincea zi de FITS a adus debutul Bursei de Spectacole. Cea de-a 29-a ediție a Bursei Internaționale de Spectacole de la Sibiu (SIPAM), componentă esențială a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), a fost deschisă printr-o serie de discursuri puternice, care au transformat tema festivalului – „Mulțumesc” – într-o reflecție profundă asupra conexiunii, creativității și diplomației culturale. Deschiderea oficială a reunit voci importante din peisajul internațional al artelor spectacolului: Constantin Chiriac, Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și al Bursei Internaționale de Spectacole de la Sibiu; Octavian Saiu, Președintele Asociației Internaționale a Liderilor de Teatru (IATL), consultant cultural și academic, și coordonatorul conferințelor FITS; Harold David, co-președinte al Festivalului Avignon Off (Franța); Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român (ICR) și al rețelei European Union National Institutes for Culture (EUNIC); și Hege Knarvik Sande, directoarea Performing Arts Hub Norway. Evenimentul a fost moderat de Cosmin Chivu, profesor asociat la Sands College of Performing Arts din New York, SUA, și Oana Marin, lector universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și coordonatoarea Bursei Internaționale de Spectacole de la Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Să ai 100.000 de spectatori zilnic, în persoană și online, într-un oraș relativ mic, este o realizare extraordinară.”

Constantin Chiriac, președintele FITS și SIPAM, a urcat pe scenă pentru a reflecta asupra parcursului de 29 de ani al bursei: „De asemenea, Constantin Chiriac a vorbit despre importanța promovării competiției și a oferirii de oportunități reale pentru tinerii profesioniști prin Festivalul Universităților și platformele de cercetare. „Totul se construiește prin competiție. Așa asigurăm continuitatea,” a afirmat. Mai presus de toate, a subliniat că bursa nu a fost niciodată gândită ca un spațiu tranzacțional. Este un loc al descoperirii, al parteneriatului și al comunității.Anul acesta, Bursa de Spectacole găzduieşte o importantă delegaţie norvegiană, alături de care participanţii vor putea explora idei de colaborare în domeniul artelor., director editorial și artistic, a fost în dialog cu Mihaela Dedeoglu, cu ocazia împlinirii a 40 de ani a editurii. Claire David coordonează din 2023 secțiunea de artele spectacolului de la Actes Sud, reunind categoriile Teatru, Muzică și Dans., un spectacol de Milo Rau, șide Jo Strømgren Kompani au avut ultimele reprezentații din această ediție și au fost aplaudate minute în şir de public.Cunoscutul dansatora redat geniul și zbuciumul interior al legendarului Vaslav Nijinski, unul dintre cei mai enigmatici dansatori ai secolului XX, alături de echipa sa, în spectacolul de dans– de Scapino Ballet Rotterdam a încântat publicul de la Fabrica de Cultură cu un spectacol creat de trei coregrafi emergenți din zona avangardei., în regia lui Mihai Măniuțiu, spectacol care are parte de o nouă montare, după 20 de ani de la prima punere în scenă, a avut două reprezentaţii care au simbolizat un arc peste timp, cu Mariana Mihu-Plier şi Gabriela Pîrlițeanu în rolul principal al Electrei şi cu Marian Râlea şi Paul Vecsei în rolul Bătrânului. Muzica plină de forţă şi teatralitate a grupului Iza din Maramureş a completat experienţa memorabilă a publicului prezent în Sala Mare a TNRS.un spectacol pentru tineret, dar și pentru adulții care și-au păstrat spiritul ludic, a binedispus publicul la Teatrul Gong.Pietonala Bălcescu a fost vrăjită de, pe picioroange pneumatice și clasice, dar și deFestivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces. Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS. Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.