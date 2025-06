bilstein continuă parteneriatul cu raliul sibiului: viteză, responsabilitate și o comunitate mai puternică 

Ediția aniversară a Raliului Sibiului marchează trei ani de parteneriat solid între Bilstein și unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive din România. O colaborare care merge dincolo de motorsport, susținând comunitatea și mediul, dar și promovând o cultură organizațională bazată pe implicare și performanță.

În perioada 10–12 iulie 2025, Raliul Sibiului ajunge la ediția cu numărul zece – un moment aniversar pentru organizatori, pasionați de motorsport și întreaga comunitate sibiană. Este, totodată, al treilea an consecutiv în care Bilstein Sibiu este partener principal al competiției, un parteneriat care s-a consolidat nu doar prin prezență și implicare logistică, ci mai ales prin inițiative cu impact real în comunitate și mediu.

Mai mult decât raliu: un proces sustenabil de creștere.

„Raliul nu este doar o competiție, este o oportunitate de a ne uni forțele ca echipă și de a contribui la un oraș atractiv, dinamic și activ. Pentru noi, implicarea în comunitate este parte din modul în care construim o cultură organizațională ancorată in comunitatea locală”, spun reprezentantii companiei.

Împreună cu Sibiu Racing Team – organizatorul raliului, Bilstein susține activ aceeași grijă pentru mediu și aspectul îngrijit al orașului, atât prin acțiuni de ecologizare în zonele de desfășurare a probelor, cât și prin campania de plantare de copaci.

Mai mult, aflați în plin proces de dezvoltare a operațiunilor globale în Sibiu, Bilstein caută noi colegi care să se integreze cu ușurință într-un mediu de lucru modern și care să impărtășească aceleași valori: profesionalism, spirit de echipă și implicare activă.

Mai mult detalii pe: www.bilstein.ro – secțiunea Cariere.

Un nou spectacol pe Șanta de Noapte și Superspeciala Bilstein!

Ca în fiecare an, Raliul Sibiului Bilstein va umple din nou atât centrul orașului, cât și traseele probelor speciale, cu sibieni pasionați, dar și cu turiști și oaspeți din toate colțurile țării și din străinătate.

Organizatorii raliului anunță nu doar spectacolul mult așteptat de pe Șanta de Noapte, dar și o probă surpriză în acest an – un show de motorsport cu multă adrenalină chiar în inima orașului. Așadar, ne vedem in 10 Iulie la Startul Festiv din Piața Mică și in 11-12 Iulie pe Probele Speciale. Toate informațiile sunt disponibile pe Raliul-Sibiului.ro.

Raliul Sibiului x Bilstein Sibiu – împreună construim performanță. Cu grijă pentru oameni, natură și viitor.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.

/