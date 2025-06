gest simbolic de ziua drapelului național: tricolorul românesc, înălțat pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din făgăraș

Jandarmii montani sibieni au arborat Tricolorul pe Vârful Vânătoarea lui Buteanu, de Ziua Drapelului Național.

Pe 26 iunie, cu prilejul Zilei Drapelului Național, jandarmii montani din cadrul Postului Montan Bâlea au adus un omagiu simbolului identității și unității naționale, arborând cu respect Tricolorul României pe Vârful Vânătoarea lui Buteanu, situat la peste 2.500 de metri altitudine.

Acțiunea a fost una cu profundă încărcătură simbolică, marcând angajamentul jandarmilor față de valorile naționale, tradițiile românești și memoria eroilor neamului. Drapelul României, înălțat deasupra crestelor Făgărașului, a fluturat demn în bătaia vântului, într-un peisaj dominat de liniștea muntelui și de solemnitatea momentului.

Plutonierul Costea Claudiu, participant la acțiune, a declarat:

„În fiecare an, participăm la această experiență de arborare a Drapelului și de a simți legătura cu identitatea românească. La înălțime, în tăcerea muntelui, înconjurați de cer, stâncă și vânt, am acordat respectul cuvenit Tricolorului, într-un moment în care natura și spiritul se unesc într-o formă de sărbătoare. Este și un gest de respect față de cei care au luptat pentru Drapel și țară, față de valorile și tradițiile care ne definesc. Prin realizarea acestui act patriotic am simțit o bucurie personală.”

Prin această acțiune, jandarmii montani reafirmă devotamentul instituțional față de datoria de a proteja comunitatea și de a cinsti simbolurile naționale. Drapelul României rămâne un simbol al libertății, al demnității și al identității noastre ca popor.