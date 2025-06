magia teatrului atinge apogeul la fits 2025, cu un kuliabin aplaudat în picioare / foto

Debutul celei de-a şasea zile a FITS 2025 a adus o conferinţă specială cu regizorul de teatru și operă Timofei Kuliabin, care a intrat în dialog cu Octavian Saiu. Cei doi au discutat despre spectacolul În singurătatea câmpurilor de bumbac, prezentat anul trecut la FITS și despre Lungul drum al zilei către noapte – noul spectacol montat de Timofei Kuliabin la Teatrul Naţional „Radu Stanca”.

Conferințele speciale au continuat cu dialogul dintre Ionuț Sociu și Johan Simons, director artistic al Schauspielhaus Bochum din stagiunea 2018/2019, care a fost prezent la FITS cu spectacolul Macbeth, la Fabrica de Cultură.

În cadrul Bursei de Spectacole, fostul director artistic al Brooklyn Academy of Music, Joseph V. Melillo (1983–2018), și actuala directoare artistică, Amy Cassello, au discutat despre evoluția, provocările și viitorul uneia dintre cele mai inovatoare instituții culturale din SUA.

Perfecțiunea circului a captivat copii și adulți deopotrivă cu acrobații la nivel înalt, în ultima reprezentație din cadrul festivalului.



La Muzeul de Istorie (Casa Altemberger) au început serile de filme realizate în parteneriat cu American International Film Festival (AIFF). Publicul a vizionat în curtea muzeului filmul Peggy Sue se mărită, regia Francis Ford Coppola, în prezența actriţei Kathleen Turner, care a intrat în dialog cu criticul de film Radu Toderici şi cu cineastul Cristian Mungiu.

Lungul drumul al zilei către noapte, noua producție a Teatrului Naţional „Radu Stanca”, a oferit o experiență deosebită și a fost aplaudat minute în șir de publicul care a umplut Sala Mare a Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu.

Spectacolul Cine l-a ucis pe tata?, distins cu premiul UNITER pentru regie și care spune povestea relației tumultoase tată-fiu, s-a jucat la Sala Studio cu casa închisă.

Cei 11 luptători din Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe au susţinut un spectacol impresionant, după o serie de peripeţii cauzate de întârzieri de zbor. Întregul show a fost pregătit în numai 3 ore de la sosirea artiştilor în Sibiu, printr-o mobilizare în timp record a tuturor echipelor implicate.

Seara, în Piața Habermann, au avut loc spectacolul de mimă și clovnerie Cum să montezi un cort – parte a sezonului francez, urmat de Miracolul cercurilor – coregrafii poetice și elaborate, parte din sezonul belgian.



FITS 2025 a trecut de prima jumătate, însă urmează foarte multe evenimente cu mari artişti din întreaga lume. Punctul culminant va fi în weekend, când sunt aşteptaţi sute de mii de spectatori la evenimentele desfăşurate în tot Sibiul.

