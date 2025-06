mari semne de întrebare: măldărășanu vorbește deschis după cantonamentul din antalya / video

FC Hermannstadt a încheiat vineri stagiul de pregătire de la Bolu (Turcia), iar antrenorul Marius Măldărășanu a tras concluziile.

Măldărășanu nu este total mulțumit de jocul echipei sale, care a disputat trei amicale în Turcia, 2-2 și 2-3 cu Prishtina (Kosovo) și 3-0 cu selecționata jucătorilor africani fără contracte. Un plus este faptul că nu au fost accidentări pe perioada cantonamentului.

”Sunt bucuros că plecăm întregi din cantonament, de-a lungul timpului am tot avut probleme pe care nu le poți controla. Lucrurile sunt în regulă ca pregătire, toți au răspuns bine. Normal că e o perioadă care nu prea place fotbalistului, dar e benefică, ca și răspuns al lor sunt mulțumit. Normal că nu putem fi 100% mulțumiți vizavi de joc, pentru că am avut și trei jocuri amicale, mai ne doream încă unul, dar asta este situația. Am și decis ca să jucăm tot cu Prishtina două reprize de 60 de minute, ca să dăm minute băieților și să câștigăm ritm. Din punct de vedere al jocului au fost unele probleme pe fond de oboseală, au alibiuri, dacă pot spune, dar și adversarul este într-o perioadă de pregătire și el se pregătește. Este greu, însă sunt lucruri pe care noi trebuie să le reglăm. Perfecțiunea nu cred că există în fotbal, dar normal că îmi doresc mai mult” a analizat Măldărășanu într-un clip video postat pe paginile oficiale ale clubului.

”Pe Albu și Vuc i-am vrut și vara trecută”

Antrenorul principal care începe al cincilea sezon la FC Hermannstadt a analizat și transferurile efectuate în această vară de club. ”Vorbim de Albu, l-am vrut și din vara trecută, dar n-a fost să fie, n-au vrut să-l lase să vină la noi. De data asta a ajuns la noi, este un jucător care mie, care mie îmi place, sper să se adapteze echipei și sistemului nostru. La nivelul Underilor se spune că este o generație 2004 destul de problematică, este mult de muncă. L-am văzut pe pe Stancu, am reușit să îl luăm în cantonament, clubul lui l-a lăsat. Totul este în regulă, am căzut de acord cu toții că că este un jucător care ne va ajuta și pot spune că sunt foarte mulțumit de el. E adevărat că vine de la Liga 2, nu numai lui nu-i va fi ușor. Se întoarce și Călugăr, a fost la Liga a III-a, nu prea a jucat, e un semn de întrebare. Se întoarce Kevin Ciubotaru, a fost la Liga 2, nu prea a jucat, alt semn de întrebare. Luca revine de la Șelimbăr, se pregătește cu noi, o să vedem ce decizie luăm. A venit și Patrick Vuc, l-am vrut și pe el din vară, nu s-a putut. Este un jucător cu un potențial de creștere, foarte bine ca potență fizică, pentru că aici suferă în general jucătorii under, din punct de vedere fizic. Cu atât mai mult jucătorii care vin de la juniori, ei sunt nerăbdători să joace, mai ales părinții lor cred că poți să-i facă să joace așa, bătând din palme, dar este o diferență enorm de mare să joci la U19 și pe urmă să sari la Liga 1. Dar va trebui să le creștem nivelul, să le dăm încredere și ei vor juca pe poziția de underi. Să vedem acum și în funcție de eventuale plecări, cum vorbeam mai devreme, Tiago, Ianis, aici chiar este o problemă a noastră, ne dă bătăi de cap, dar o să trebuiască să o gestionăm.”

Mai vin un mijlocaș și un fundaș

Măldărășanu mai așteaptă până la startul sezonului un mijlocaș și un fundaș central. ”Mereu am spus că orice jucător care poate ajuta este binevenit, mai așteptăm de luni încă un mijlocaș. Vedem și la nivelul apărătorilor, avem nevoie de un fundaș central, sunt lucruri normale, clare. Sper să fim inspirați în a alege, altă dată am fost, altă dată, nu. Dar important grupul să îi asimileze foarte bine și ei să fie jucători de caracter. Știți cum e, când vin jucători străini, este greu, pentru că nu există un scouting la noi așa cum ar trebui să fie cu adevărat, că îți dai seama de jucător, să știi foarte multe despre ei, vizavi de de caracter, acesta contează foarte mult” a mai declarat tehnicianul de pe malul Cibinului.