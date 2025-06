ziua 7 la fits: kathleen turner a emoționat, jon fosse a debutat, iar purcărete a tulburat / foto

Ziua şapte s-a deschis cu Bursa de Spectacole și sesiunea „ Cinematografia performativă: Intersecția dintre scenă și ecran ” , în care s-a explorat modul în care limbajul performativ se transpune între scenă și ecran.

Conferința specială a zilei l-a avut ca figură centrală pe Eugène Ionesco, într-un dialog între Victor Rebengiuc (prezent prin transmisie video online), regizorul Cristian Mungiu, preşedintele FITS, Constantin Chiriac și Octavian Saiu.

Constantin Chiriac a subliniat că plasarea stelei dedicate lui Eugène Ionesco pe Aleea Celebrităţilor „Este un gest de reparație, de recunoaștere și de continuitate”. Preşedintele FITS a amintit şi un moment simbolic din 1994, când, în timp ce la Sibiu se juca Regele moare, a venit vestea că Ionesco chiar murise. „Regele chiar a murit”, a spus atunci Chiriac pe scenă, „dar nu și în memorie pentru că, în timp, Ionesco va trăi prin ce vom face noi”.

Ascultă-mă – spectacolul cu Kathleen Turner în rolul celebrei Gertrude Stein – s-a jucat la centrul de echitație într-un spaţiu inedit. Spectacolul este menit să redea o istorie alternativă a secolului trecut, printr-o revizitare excepțională a câtorva dintre cele mai strălucite minți ale artei moderne.

Apreciatul regizor Silviu Purcărete a fost prezent cu spectacolul Tertium (non) datur, o coproducție Teatrul Odeon & Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” din Bistrița, a amuzat sala plină la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. Tot în regia lui Silviu Purcărete, au avut loc două reprezentații, în limba japoneză, ale spectacolului Iona de Marin Sorescu – o coproducție Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu & Tokyo Metropolitan Theatre.

Onoarea familiei Prizzi, film nominalizat în 1986 la Premiile Oscar pentru categoria Cel mai bun film, a fost proiectat în prezența invitaților Cristian Mungiu și Radu Toderici, în Curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger).

Spectacolul Iarna de Jon Fosse, în regia lui Hunor Horvath, cea mai nouă producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a avut premiera în această ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, la Fabrica de Cultură.

Toaca – proiect organizat în cadrul Sezonului Cultural Polonia-România 2024-2025, în colaborare cu Institutul Adam Mickiewicz și Institutul Polonez din București, a fascinat publicul din Filarmonica de Stat Sibiu. Coregrafia este semnată de renumiții artiști Andrea Gavriliu, Mădălina Dan şi Ștefan Lupu.



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări



