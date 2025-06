omul care a pornit totul la fc hermannstadt, opinie pertinentă. detalii pe care nimeni nu le știa / video

Invitat în studioul Ora de Sport, fostul președinte al lui FC Hermannstadt, Tedor Birț a analizat evoluția echipei din ultimul sezon și așteptă performanțe mai bune în următorul.

Tedor Birț a pus pe picioare proiectul FC Hermannstadt și a fost conducătorul clubului în perioada 2015-2019, ducând echipa de la județ până la Liga 1. Actualul administrator public al Sibiului așteaptă o performanță și mai bună în sezonul viitor pentru echipa lui Marius Măldărășanu.

”FC Hermannstadt este echipa pe care eu am creat-o, știți foarte bine că nu mi-a fost ușor să ies din fotbal la acel moment, motiv pentru care nici nu am reușit să mă vindec de acest microb, în continuare sunt virusat. Pe de altă parte, nu îmi poate lua nimeni ce am făcut, n-ai cum să renunți la un copil pe care îl ai, pentru că indiferent ce se întâmplă, tot al tău rămâne, îl iubești la fel. Și mă bucură foarte mult că multă lume mă asociază în continuare cu FC Hermannstadt și îmi pune întrebări, la multe nu pot să răspund, pentru că nu mai sunt implicat efectiv. Dar, nu pot să nu fiu atent la tot ce se întâmplă acolo, să nu merg la meciuri atunci când timpul îmi permite și să nu particip la ceea ce înseamnă parcursul acestei echipe. Anul trecut a fost unul bun, s-a jucat o finală de Cupă, au fost aproape de play-off, au avut șanse. Cred că, cu fiecare an care trece, maturitatea pe care o aduce și ambiția pe care o are finanțatorul echipei ar trebui să ducă cât de repede la un play-off în care să stai liniștit și să poți să te gândești la performanță. Sibiul merită performanță, și e cu gândul acesta cu gândul ăsta de a face performanță și se poate face. S-a dovedit și cu echipa care a jucat anul trecut în cupele europene, mă referer la Corvinul Hunedoara” a declarat Teodor Birț la Ora de Sport.

”Aveam dialog cu Viorel Hizo după fiecare meci”

”Dulăul” Viorel Hizo, devenit recent cetățean de onoare al Sibului este sfătuitorul din umbră al lui Teodor Birț. Cei doi se consultau după fiecare meci al lui FC Hermannstadt în Liga 3.

”Puțini știu, de exemplu, la Liga a III-a, când conduceam FC Hermannstadt, după fiecare meci aveam un dialog cu Viorel Hizo. Îl sunam din mașină, sau mă suna el și mă întreba: cum a fost, cu ce echipă a jucat, cum a jucat X, cum a jucat Y? Aveam la cald un dialog prin care comentam împreună meciul și discutam despre tot ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, și anul trecut, când căutam disperat un antrenor la Inter, s-a implicat foarte mult, luându-i la rând pe toți cei care ar fi putut să vină să antreneze echipa, m-a ajutat mult, toate sfaturile pe care le-am primit de la dânsul. Am lecțiile de la FC Hermannstadt, unde am ajuns la Liga 1 foarte repede, dar mi-am dat seama că am ajuns acolo și nu am avut infrastructură și poate nu am făcut destul cât mă refer la susținere, poate siguranța financiară sau la creșterea numărului de suporteri. Sunt niște lucruri pe care mi le reproșez acolo” spune actualul acționar de la Inter Sibiu.

”Jucătorii trebuie vânduți când sunt oferte satisfăcătoare”

Actualmente implicat la Inter Sibiu, Teodor Birț este convins că Ianis Stoica și Tiago Goncalves vor fi vânduți de FC Hermannstadt încă din această vară.

”Un club care nu este foarte puternic financiar, asta trebuie să facă și cred că trebuie să vândă atunci când are o ofertă bună, pentru că dacă nu vinzi la momentul oportun, atunci s-ar putea să nu mai primești nimic pe jucătorul respectiv. Nu cred că un club de nivelul lui FC Hermannstadt poate să-și permită să țină un jucător care are oferte, pentru că nu e vorba doar de nevoia de bani a clubului, cât și de felul în care poți capacita jucătorul, pentru că nu îi mai stă capul la echipă. Evident, o ofertă vine și cu bani mai mulți pentru jucători și atunci ai varianta să-i dai acei bani, întrebarea este dacă poți să îți permiți, pentru că o sumă mult mai mare înseamnă deja destabilizarea întregii echipe. Indiferent cât vrem noi să fie confidențiale salariile, nu există acest termen în vestiar și atunci normal că se știe foarte repede, mai ales că și presa e foarte activă în acest sens și prima întrebare este referitoare la bani. Jucătorii trebuie dați la momentul la care primești o ofertă care să te satisfacă și să te gândești că, până la urmă, pot fi o sursă de venit foarte bună pentru o echipă” consideră Teodor Birț.

