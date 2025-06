un cer plin de mulțumiri: închidere spectaculoasă a festivalului internațional de teatru de la sibiu. recomandările ultimei zile de fits

Organizatorii FITS vin cu recomandările pentru ultima zi de festival: spectacol cu drone și lumini, concert în Piața Mare cu Damian Drăghici și spectacole outdoor impresionante.

Cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu cuprinde peste 842 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 20 și 29 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 29 iunie, ultima zi a festivalului, îi aduce în fața publicului pe Bill Murray și Peter Bradshaw în dialog cu Octavian Saiu, spectacolul Trăiască flamenco! de Manuel Liñán, Lumi noi – un spectacol cu Bill Murray, Jan Vogler, Vanessa Perez, Mira Wang, 7 ore diferență – un proiect de colaborare internațională între New Bulgarian University din Sofia și University of Michigan, SUA, o nouă reprezentaţie a spectacolului-fenomen, Faust, în regia lui Silviu Purcărete, și Un cer plin cu Mulțumesc – Spectacol Multimedia cu drone, lumini & muzică, la 23:45, în Piața Teatrului.

A zecea zi de festival înseamnă peste 10 țări, care prezintă peste 15 spectacole captivante, peste 10 spectacole outdoor gratuite. Cel mai ieftin costă numai 30 lei.

Recomandările zilei de 29 iunie:

Bill Murray și Peter Bradshaw în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Conferință specială. Octavian Saiu, Sala Oglinzilor, Forumul Democrat German, 14:30 (Detalii)

Consultații poetice, Piața Huet, 15:00 (Detalii)

7 ore diferență, partea I: Oamenii, New Bulgarian University, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 16:00 (Detalii)

Trăiască flamenco!, Manuel Liñán, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 17:00 (Detalii)

Sunetul muzicuței, Judy’s Harmonica Ensemble, Biserica Reformată Calvină, 17:00 (Detalii)

LYSISTRATA, DRAGOSTEA MEA, Teatrul Național Satiricus I.L. Caragiale, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, 18:00 (Detalii)

IMPERIUM, Teatrul Avangardia, Teatrul GONG – Sala parter, 18:00 (Detalii)

Lumi noi, Bill Murray, Jan Vogler and Friends Vanessa Perez & Mira Wang, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00 (Detalii)

Prima Facie, Centrul Cultural LUMINA, Teatrul GONG – Sala etaj, 20:00 (Detalii)

7 ore diferență, partea II: Timpul prezent simplu, University of Michigan, Department of Theater and Drama, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 21:00 (Detalii)

Faust, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Fabrica de Cultură Unicredit, 22:00 (Detalii)

Stăpânii focului, OneTwoMany, Piața Huet, 20:45 & 22:45 (Detalii)

Un cer plin cu Mulțumesc – Spectacol Multimedia cu drone, lumini & muzică, WNU Studio, Piața Teatrului, 23:45 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.

Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.