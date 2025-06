fc hermannstadt și csc șelimbăr fac front comun. marius grecu: „suntem vecini, ne susținem reciproc”

Edilul comunei Șelimbăr, Marius Grecu a anunțat la Ora Locală că echipa din Liga 2, CSC va colabora pe un termen lung cu formația din Superliga, FC Hermannstadt, atât la seniori cât și la juniori.

FC Hermannstadt și CSC Șelimbăr au deja o colaborare benefică, cele două echipe din județul Sibiu disputând amicale în fiecare pauză competițională, iar echipa de Superliga dând sub formă de împrumut jucători tineri, care să se rodeze la Liga 2.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu anunță la Ora Locală un parteneriat pe termen lung cu FC Hermannstadt, care va include și grupele de copii și juniori.

Avem o discuție cu vecinii noștri de la FC Hermannstadt și vom găsi o colaborare benefică pentru grupele noastre de copii și pentru echipele de seniori. Suntem vecini și eu consider că trebuie să facem o echipă în vederea dezvoltării sănătoase a fotbalului. Cred că trebuie să ne dăm mâna, să ne susținem reciproc și să putem face performanță la nivelul cel mai înalt, pentru că, până la urmă sunt copiii comunităților noastre și ei trebuie să crească într-un mediu sănătos. Va fi o colaborare pe termen lung, zic eu că va fi un proiect interesant” a declarat Marius Grecu, primarul din Șelimbăr.

”Venim în sprijinul părinților”

CSC Șelimbăr are circa 470 de copii și juniori înscriși la secția fotbal, la diverse grupe de vârstă. ”În momentul de față, la toate, la toate grupele de de copii și juniori de la secția de fotbal sunt aproximativ 470 de copii. Un lucru îmbucurător este faptul că la grupa cea mai mică de vârstă, la Under 6 avem 90 de copilași, deci viitorul sună bine. Venim în sprijinul părinților, noi asigurăm absolut absolut tot ceea ce le este necesar bază sportivă, echipament, antrenor, deci lucrurile se mișcă în alt mod. Nu facem concurență școlilor de fotbal private, asta deja o știu toți. Noi facem atât sport de masă, cât și sport de performanță” a subliniat Marius Grecu.

”Suntem interesați să jucăm la Sibiu și Cisnădie”

Pentru sezonul viitor al Ligii 2, obiectivul ”călăreților roșii” va fi menținerea în eșalon. echipa șelimbăreană va juca la Cisnădie și Sibiu. ”Rezultatele din a doua parte a sezonului trecut au fost unele foarte bune. Lotul s-a reunit, avem o analiză de făcut pentru reducerea cheltuielilor. Un singur lucru pot să spun acela că echipa și staff-ul tehnic își doresc să rămână în Liga 2. Trebuie muncit ca să îți păstrezi locul de Liga 2. Noi suntem interesați să jucăm și la Sibiu și la Cisnădie, până reușim să terminăm terenul” a mai declarat primarul Marius Grecu la Ora Locală.