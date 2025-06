fits 2025, un festival al recordurilor: 100.000 de spectatori zilnic și 5 milioane de vizualizări online / foto

Al doilea weekend al Festivalului a debutat cu o conferință specială în care au fost prezenţi actrița americană Kathleen Turner și criticul de film Radu Toderici. Ulterior, conferințele speciale au continuat cu Wole Soyinka – primul african care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură (1986) și Simona-Mirela Miculescu – ambasador extraordinar și plenipotențiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO. Ambele conferințe au fost moderate de Octavian Saiu, Președinte al International Association of Theatre Leaders (IATL), consultant cultural și academic.

În sălile de spectacole, în pieţe, în lăcaşurile de cult, dar şi pe străzile din Sibiu şi împrejurimi sute de artişti au încântat publicul cu spectacole de teatru, dans, circ contemporan, sau concerte. A fost unul dintre cele mai pline weekenduri din istoria Festivalului, atât din punct de vedere al numărului de evenimente, cât şi al publicului.

Aleea şi Gala Celebrităţilor

Seara de sâmbătă a adus şi două dintre cele mai aşteptate momente ale FITS: Aleea şi Gala Celebrităţilor. Actorii americani Bill Murray (stea oferită de UniCredit Bank) şi Kathleen Turner (stea oferită de CEC Bank), laureatul Premiului Nobel pentru literatură Wole Soyinka (stea oferită de Garanti BBVA), actorul japonez Kuranosuke Sasaki (stea oferită de JTI), regizorul belgian Alain Platel (stea oferită de E-On Energie România), dramaturgul franco-britanic Alexis Michalik (stea oferită de NEPI Rockcastle și Promenada), dar şi scriitorul Eugène Ionesco (stea oferită de Raiffeisen Bank) au fost distinşi cu o stea pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu, care a ajuns, astfel, la 77 de personalităţi ale artelor spectacolului.

Seara a continuat cu Gala Celebrităţilor, eveniment transmis în direct pe TVR Cultural. Profesorul Octavian Saiu, moderator al conferinţelor speciale FITS, a susţinut laudatio-ul dedicat lui Eugène Ionesco. În numele marelui scriitor european a primit distincţia doamna Roxana Mînzatu, Vice-preşedintele executiv al Comisiei Europene, care a vorbit despre importanţa culturii în Uniunea Europeană, ca valoare care modelează un mod de viaţă.

Bill Murray a impresionat publicul din Sala Thalia a Filarmonicii de Stat cu un poem al lui Wole Soyinka. Scriitorul nigerian a urmat pe scenă şi a oferit un moment de o energie molipsitoare.

Premiul Virgil Flonda a fost primit în acest an de Crina Dumitraşcu, actriţă a Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, după un laudatio al rectorului ULBS, Sorin Radu.



Alain Platel a primit distincţia în urma unui laudatio susţinut de producătorul internaţional Richard Jordan, în timp ce o altă personalitate a lumii artistice mondiale, Amy Cassello, director artistic al Brooklyn Academy of Music a susţinut laudatio-ul dedicat actriţei Kathleen Turner.

Premiul Iulian Visa a fost primit de regizorul Tudor Licu, după un laudatio al Ramonei Chiriac, Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Julien Chiappone Lucchesi, Directorul General al Institutului Francez din România, a susţinut laudatio-ul dedicat dramaturgului Alexis Michalik. Marele actor japonez Kuranosuke Sasaki a primit cea de-a şaptea distincţie de la Gala Celebrităţilor, oferită de Ambasadorul Japoniei în România, E.S. Katae Takashi, după un laudatio al compozitorului Vasile Şirli.

După Gală, Bill Murray a participat la proiecţia filmului Flori frânte, în curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger), moment precedat de o discuţie cu criticii de film Peter Bradshaw și Radu Toderici.

În încheierea serii, acelaşi neobosit Bill Murray a asistat fascinat la prima reprezentaţie Faust din FITS 2025, alături de invitaţi precum Andreea Esca, Cătălin Striblea, Camelia Donţu sau Florin Negruţiu.

Dumincă, ultima zi de FITS 2025 a adus conferinţe speciale cu Bill Murray, Alain Platel, Octavian Saiu şi părintele Constantin Necula. Actorul american a susţinut şi un spectacol memorabil, Lumi noi, în care a cântat, a dansat, a recitat poeme şi a improvizat spre deliciul unei săli arhipline. Bill Murray a oferit la final zeci de trandafiri doamnelor şi domnişoarelor prezente în sală.

La fel ca fiecare ediţie de FITS din ultimii ani, Faust a tras cortina, cu o nouă reprezentaţie sold-out.În încheiere, spectacolul de drone, devenit deja o tradiţie, a adus deasupra Sibiului mesajele cheie ale acestei ediţii: Mulţumesc şi Thank you.



Cifrele FITS 2025

Timp de zece zile, prieteni ai festivalului din toată lumea au urmărit spectacolele din Sibiu, împrejurimile oraşului şi din mediul online. Media zilnică de participanţi a depăşit 100.000 de persoane.

Şi în mediul online, FITS a bătut noi recorduri. Website-ul FITS a avut peste 100.000 de vizitatori în luna iunie, iar aplicaţia mobilă a depăşit 15.000 de accesări.



Pe reţelele de socializare, peste 175.000 de utilizatori au văzut mesajele şi video-urile de pe canalul FITS de Instagram, în timp ce mesajele de pe Facebook au fost văzute de peste 575.000 de români.

În total, comunicarea online a FITS a adunat peste 5 milioane de vizualizări pe toate platformele, de la utilizatori din peste 100 de ţări, în frunte cu România, Germania, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa, Japonia, Austria, Spania, Italia şi Ungaria.



Peste 75 de texte scrise de echipa de comunicare FITS, printre care se numără rezumate ale conferințelor speciale FITS 2025, interviuri, precum și multe alte articole dedicate secțiunilor din cadrul acestei ediții de Festival sunt disponibile pe blog.sibfest.ro, platformă pe care vor continua să fie publicate materiale şi în săptămânile următoare. FITS 2025 s-a încheiat, însă poveştile sale continuă să fie spuse!



A 33-a ediţie a Festivalului Internațional de la Sibiu va avea loc între 19 și 28 iunie 2026. Ne vedem la Sibiu!



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.



Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

