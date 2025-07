dragoș albu, gata să explodeze la sibiu: ”a fost simplu. atacăm play-off-ul” / video

Noul mijlocaș al echipei FC Hermannstadt, Dragoș Albu a apărut public cu primele sale impresii după transferul la Sibiu.

Dragoș Albu (24 ani) are ambiții mari la Sibiu și speră să prindă play-off-ul cu noua sa formație.

”M-am simțit foarte bine de când am ajuns aici, băieții mei m-au primit cu brațele deschise. Mă știam cu ei, ne-am întâlnit la meciuri foarte des și ne știm cât de cât. În primul rând, eu sper să ajut echipa cât pot eu de demult, cu tot ce am acumulat de-a lungul anilor și sper să am evoluții foarte bune de la meci la meci. Cred eu că cel mai important este să reușim să prindem play-off-ul anul acesta” a declarat mijlocașul sibienilor pentru paginile oficiale ale clubului de pe malul Cibinului.

Albu a explicat și motivele care l-au făcut să vină la FC Hermannstadt, echipă care l-a dorit și vara trecută. ”Păi a fost simplu. În primul rând, Sibiul este o echipă care a avut o constanță în ultimii ani și chiar au crescut de la an la an, are condiții foarte bune, stadion foarte bun, publicul care vine la stadion. Familia mea este și ea aici, am unchiul și mătușa mea care sunt stabiliți în Sibiu și am avut o susținere și din punctul ăsta de vedere. Mesajul meu pentru fanii sibieni este să fie alături de noi și sperăm ca la finalul sezonului să ne îndeplinim obiectivul, și anume acela de a prinde play-off-ul” a mai declarat Dragoș Albu.

Plecat în 2017 la academia celor de la Utrecht, Albu s-a întors în România în vara lui 2020, la FCU Craiova, care atunci se afla în Liga 2. A promovat cu oltenii după doar un an, apoi a retrogradat, iar sezonul trecut a jucat sub formă de împrumut la Gloria Buzău.