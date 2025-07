Într-o conferință de presă susținută miercuri, 2 iulie 2025, premierul Ilie Bolojan a anunțat un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar al României. Printre cele mai semnificative modificări se numără majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% și introducerea unei cote reduse de 11% pentru anumite produse esențiale.

„Vom reașeza TVA la două cote. (…) Cele două cote la care propunem reașezarea sunt de 11% și de 21%”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai dezvăluit care sunt produsele și servicile care vor avea cotă redusă.

„La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apa și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. (…) Toate celelalte componente vor fi la cota de 21%”, a explicat Bolojan.

O situație specială este în cazul HORECA.

„Propunem ca și industria HORECA să rămână la acest nivel (…) În luna octombrie se va face o analiză… dacă încasările nu vor crește atunci și aceasta industrie are șanse mari ca de la sfârșitul anului să intre la cota ridicată”, a precizat Ilie Bolojan.

Noile măsuri sunt supuse analizei publice și ar putea fi asumate de Guvern săptămâna viitoare.

Economiștii avertizează că majorarea TVA ar putea avea efecte negative asupra consumului și ar putea contribui la creșterea inflației. De asemenea, mediul de afaceri își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul acestor modificări asupra costurilor operaționale și a prețurilor finale pentru consumatori.

România a cheltuit 132 de lei din 100 încasați din taxe și impozite

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că România se află într-o situație financiară critică, cu un deficit bugetar de 9,4% din PIB în 2024, cel mai mare din ultimii 30 de ani.

„Vă rog să vă aduceți aminte, pentru că, neluând măsuri atunci la timp, guvernele de atunci au fost nevoite să crească TVA-ul de la 19 la 24% și să genereze o tăiere a salariilor din sectorul public de 25%. Suntem într-o situație nu foarte diferită, dar suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea, și nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem total cu spatele la zid. Trebuie să le explicăm oamenilor cât de gravă este situația. Din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele de la cetățenii României, România a cheltuit cam 132 de lei, deci cu 32 de lei în plus, pe care evident că i-a împrumutat. Vă rog să vă gândiți dacă o familie care ar cheltui în fiecare lună cu 30% mai mult decât veniturile pe care le câștigă, cât ar putea rezista. Și extrapolați această situație la nivelul unei țări și înțelegeți în ce situație este România. Nu mai putem continua în felul acesta”, spune, miercuri, premierul, într-o conferință de presă.

Dacă autoritățile nu ar face nimic, ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român.

„Ar însemna că creditorii noștri, cei care ne împrumută în prezent și de care avem nevoie și în viitor, pentru că nu putem funcționa altfel, nu ne-ar mai împrumuta și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiționate de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene. Vă rog să vă gândiți că nu am putea continua jumătate din investițiile pe care astăzi avem în curs. La marile autostrăzi, la liniile de cale ferată, în fiecare localitate din România. Ceea ce ar însemna că practi am intrat într-un risc în care am fi degradați încă o dată, am intrat în așa zisa categorie de junk, ceea ce ar însemna că țara noastră nu mai este recomandată investițiilor și foarte puține investiții străine ar mai veni într-o astfel de țară”, a adăugat Bolojan.