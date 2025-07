reduceri de personal la primăria șelimbăr? edilul marius grecu: ”găsim soluții” / video

Primarul Comunei Șelimbăr, Marius Grecu, a vorbit într-un interviu pentru Ora de Sibiu despre posibile restructurări în administrația locală, în contextul măsurilor de austeritate anunțate la nivel național.

Cu privire la numărul angajaților din cadrul Primăriei Șelimbăr, edilul Marius Grecu susține că situația în Șelimbăr este sub control, iar primăria funcționează eficient cu numărul actual de angajați.

„Nu trebuie să te plângi. În administrație trebuie să găsești soluții. A fost o perioadă grea pentru toată lumea. Din funcția de primar și, în primul rând, din calitatea mea de om, am simțit tot ce s-a întâmplat în ultimul an. Am luat pulsul oamenilor și am simțit o dezamăgire. Nu comentez partide sau candidați, dar la Șelimbăr s-a dovedit că avem o comunitate unită. Le mulțumesc cetățenilor pentru spiritul civic extraordinar – am avut cea mai mare prezență la toate rândurile de alegeri din județul Sibiu, și asta spune multe”, a declarat Marius Grecu.

Primarul afirmă că, deși se discută la nivel național despre restructurări de 15-20% în administrațiile publice, la Șelimbăr numărul angajaților este deja redus în comparație cu alte localități.

„Primăria Șelimbăr deservește între 22.000 și 23.000 de cetățeni, cu doar 48 de angajați în aparat – și asta fără să includem Poliția Locală și asistența socială. Sunt orașe din județul Sibiu cu populație de 10.000–12.000 de locuitori care au un aparat administrativ dublu față de al nostru. Eu sunt optimist – am găsit mereu soluții împreună cu consilierii locali și colegii mei din partid. Nu ne plângem. În administrație trebuie să îți asumi responsabilitatea”, a spus edilul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Despre desființarea posturilor de viceprimar

Întrebat despre posibila eliminare a funcției de viceprimar, o măsură vehiculată în spațiul public ca parte a restructurărilor, Marius Grecu consideră că aceasta nu ar fi oportună fără schimbări legislative majore.

„Am văzut și această știre. Din punctul meu de vedere, eliminarea postului de viceprimar nu este oportună decât dacă se modifică și Codul Administrativ. Viceprimarul este înlocuitorul legal al primarului. Dacă se dorește o astfel de reformă, trebuie făcute modificări serioase. Suntem conștienți cu toții că o reformă administrativă e necesară, că reorganizarea unităților administrativ-teritoriale trebuie făcută. Important este să fim consultați și noi, autoritățile locale, și să consultăm, la rândul nostru, populația. Asta este cel mai democratic mod”, a punctat primarul din Șelimbăr.