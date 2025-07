media 10 la evaluare! povestea lui paul de la școala 4 din sibiu: „prin muncă am ajuns aici”

Paul Baciu, elev la Școala Gimnazială Nr. 4 din Sibiu, se numără printre elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025. Deși nu se aștepta la un rezultat perfect, recunoaște că efortul și dedicarea au făcut diferența.

Notele de 10 pe linie l-au luat pe surprindere pe Paul. Acesta se aștepta la note mari, dar nu la 10 pe linie. „Au trecut emoțiile, dar nu mă așteptam la un rezultat atât de bun. Nu mă gândeam că o să iau note maxime la toate probele. Acum sunt foarte relaxat și mă simt bine”, spune Paul.

Succesul nu a venit întâmplător. Paul a învățat constant și a fost susținut îndeaproape de familie – în special de bunicul său, profesor de matematică. „Știam că doar prin muncă pot ajunge la astfel de rezultate. M-am pregătit mai ales cu bunicul meu, care m-a ajutat foarte mult la matematică”, a spus acesta.

Pentru liceu, Paul are deja un plan bine conturat și își dorește să meargă la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, la profilul Matematică-Informatică, dar viziunea sa de viitor merge dincolo de matematică. „Mi-ar plăcea să devin arhitect. Îmi place zona de design și business, iar de mic am această pasiune. Îmi place și să desenez”, a povestit elevul.

Golfer de performanță și campion internațional

Pe lângă performanțele academice, Paul este și sportiv de performanță. Joacă golf de opt ani și are deja rezultate remarcabile în competiții internaționale. „Vara o voi petrece pe terenul de golf de la Alba. Joc în competiții internaționale – în Spania, Italia, Austria. Am un loc 3 în Antalya, în Turcia, și locul 7 la un turneu foarte mare din Italia. Am câștigat și mai multe turnee în țară și în Austria”, a spus acesta.

Totul a început întâmplător, dar pasiunea pentru golf s-a dezvoltat rapid. „Am început pe neașteptate. Am fost o dată într-o zonă de antrenament și antrenorul de acolo mi-a spus că sunt talentat. De atunci, am început să joc serios. Acasă am o zonă de antrenament cu plasă și simulator, iar pe teren merg de 3-4 ori pe săptămână”, mărturisește Paul.

Paul își dorește să îmbine pasiunea pentru sport cu educația, urmând o facultate în străinătate. „Vreau să merg la universitate în Spania, Germania sau Olanda. Nu cred că în America. Vreau să combin pasiunea pentru golf cu ceea ce voi studia acolo”, a mai spus acesta.

Părinții săi sunt mândri și fericiți pentru reușita fiului lor. „Părinții se bucură foarte mult și m-au impulsionat mereu să am rezultate bune. Fără ei nu aș fi putut ajunge la un nivel atât de ridicat și le mulțumesc”, a concluzionat elevul de nota 10.