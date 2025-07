noutăți despre viitorul echipei de handbal a cisnădiei: primar: ”nu mai sunt salarii de 7.000 de euro”

Edilul din Cisnădie, Mircea Orlățan a anunțat la Ora Locală că staff-ul tehnic și administrativ de la Măgura este în plin proces de formare al lotului de handbaliste care va evolua în al doilea eșalon.

Mircea Orlățan, primarul din Cisnădie a anunțat public că antrenorul Bogdan Nițu și președintele clubului, Alexandru Weber caută jucătoare tinere, care să evolueze în al doilea eșalon pe salarii mici. Din vechiul lot nu a mai rămas nicio jucătoare, singurul caz ajuns pe masa comisiilor Federației fiind cel al congolezei Diagouraga, clubul având câștig de cauză.

”Avem antrenor, pe Bogdan Nițu, iar Alexandru Weber rămâne președinte de club, el are legăturile în sistemul sportului de performanță. Ne trebuie și sport de performanță, chiar dacă nu ne putem permite în Liga Florilor, o să fie Divizia A, am reziliat amiabil contractele cu jucătoarele profesioniste care au evoluat aici, doar cu una am avut proces. Măgura caută acum jucătoare românce tinere și la salarii de 2-3 mii lei, nu la 7 mii de euro. Avem nevoie de această echipă, avem mulți copii la sport și avem nevoie de o continuitate în activitatea sportivă, copiii trebuie să vadă unde se poate ajunge, poate în câțiva ani vom fi din nou în Liga Florilor” a declarat edilul Mircea Orlățan la Ora Locală, un produs online al Ora de Sibiu.

