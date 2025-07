zece curat la evaluare! mădălina de la “lazăr”, împlinită de reușită: “mă simt mândră de mine”

Mădălina Țimonea este una dintre elevele care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională din acest an. Absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Mădălina a vorbit despre emoțiile din timpul examenului, sprijinul familiei și planurile sale de viitor.

Mădălina a obținut 10 pe linie la Evaluarea Națională. Emoțiile au copleșit-o când a primit vestea cea mare. „Nu îmi vine să cred! Nota este foarte mare. Mă așteptam să iau o notă bună, dar emoțiile au fost acolo. Mă simt mândră de mine”, a spus Mădălina.

Rezultatul de excepție nu a venit întâmplător. Ea a depus mult efort și s-a pregătit constant, dincolo de orele de la școală. „M-am pregătit constant. Am lucrat în plus față de ce făceam la școală. Mereu am repetat suplimentar”, a mărturisit eleva.

Un rol important în acest succes l-au avut și părinții, spune Mădălina. „Părinții mereu m-au încurajat și m-au susținut. Vreau să le mulțumesc și lor, pentru că au fost alături de mine”, a spus tânăra.

Mădălina își dorește să-și continue studiile la același colegiu, la profilul Științele Naturii, bilingv, și are un plan clar pentru viitor. „Mi-aș dori să urmez Facultatea de Medicină și să devin medic, pentru că mă pasionează biologia”, a mai spus tânăra.

După anunțarea rezultatelor, tânăra plănuiește să se relaxeze și să sărbătorească. „O să mă relaxez și o să sărbătoresc cu familia și cu prietenii. O să mă plimb”

În timpul liber, Mădălina spune că îi place să citească și să se plimbe în natură – două activități care o ajută să se deconecteze și să își păstreze echilibrul.