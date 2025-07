astrid fodor reacționează: „nu am fost nici colaborator și nici lucrător al securității comuniste”

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, respinge orice asociere cu fosta Securitate comunistă, în urma publicării unei note a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat joi o notă în care arată că primarul Sibiului, Astrid Fodor, a raportat informații la Securitate sub numele conspirativ „Aurora”. CNSAS a precizat că Fodor nu poate fi declarată colaborator, pentru că cele furnizate nu îngrădeau drepturile și libertățile fundamentale ale omului. (Detalii AICI)

„Așa cum concluzionează și Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității prin documentul făcut public, nu am fost nici colaborator și nici lucrător al Securității comuniste”, a spus primarul Sibiului.

Edilul a adăugat că dorește să ofere detalii pentru transparență, explicând contextul în care au avut loc unele discuții cu un ofițer de Securitate în perioada în care lucra la fabrica Libertatea Sibiu.

„Nu am oferit informații din proprie inițiativă. Presupun că, pe vremea regimului comunist, fabricile care desfășurau activitate de import-export erau monitorizate de un ofițer de securitate, responsabil pe această linie. Și Libertatea Sibiu era o astfel de fabrică, prin natura activității având multe contacte externe, derulate prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior. Ca regulă, șeful de protocol al fabricii era obligat să înregistreze în registrul de protocol toate delegațiile străine care intrau în fabrică, numele celor care participau la întâlnire din partea fabricii și a întreprinderii de comerț exterior din București și tema discuției ce urma a se purta”, a explicat Astrid Fodor.

Fodor a precizat că aceste registre erau verificate de ofițerul de Securitate și că angajații implicați în întâlnirile cu parteneri externi erau chemați, ocazional, la discuții. Primarul Sibiului a subliniat că răspunsurile sale au fost întotdeauna negative și că discuțiile s-au limitat exclusiv la teme profesionale.

„Eu eram la acea vreme responsabilă cu exporturile de stofe realizate prin ICE Confex. În această calitate, și eu m-am numărat printre cei intervievați. Discuțiile s-au desfășurat la sediul fabricii, în sala de protocol, și durau doar câteva minute. Întrebarea era în esență aceeași de fiecare dată, ofițerul fiind interesat să știe dacă, pe lângă discuțiile profesionale, s-a vorbit și despre alte teme precum nemulțumiri legate de regimul comunist sau de conducerea țării. Răspunsul meu, atunci când am fost întrebată, a fost mereu că nu au existat astfel de discuții, conversațiile purtate limitându-se la obiectul de activitate al fabricii. Asta era, de fapt, și realitatea, pentru că atât noi, cât și partenerii de afaceri externi, în afară de amabilități protocolare, vorbeam strict de chestiuni profesionale”, a adăugat primarul Sibiului.

Astrid Fodor a menționat că CNSAS a concluzionat clar că nu a fost colaborator al Securității și, prin urmare, nu va întreprinde nicio acțiune pe cale oficială. „În ceea ce privește publicarea de către CNSAS a concluziilor verificărilor în cazul meu, instituția menționată își îndeplinește doar rolul pe care îl are, asigurând transparența activităților și deciziilor. Nu am de ce să întreprind alte acțiuni oficiale, dat fiind faptul că CNSAS atestă practic că NU am fost colaborator al Securității, ceea ce este corect”, a precizat Astrid Fodor într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.