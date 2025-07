oana, campioana europeană cu media 9,73 la bac: eleva de la goga vrea să fie psihologul campionilor

Elevă la „Goga”, campioana europeană la taekwon-do a luat 9,73 la Bacalaureat. Oana vrea să devină psiholog pentru sportivii de performanță.

Are 19 ani, iar ultimii 14 și i-a legat de sala de sport a Clubului Puma. Cu toate acestea, școala a rămas constant printre preocupările sale prioritare, iar media de 9,73 pe care a obținut-o la examenul de Bacalaureat dovedește din plin acest lucru.

Oana Oltean reușește să îmbine sportul cu școala: „Cred că sportul este cel care m-a făcut să fiu mai rezilientă și mai organizată cu timpul meu. M-a învățat să nu renunț atunci când simt că obosesc sau când ceva începe să fie puțin mai greu decât m-aș fi așteptat”.

Dacă media de la Bacalaureat o plasează printre primii absolvenți ai Colegiului Național „Octavian Goga” și chiar în topul rezultatelor școlare la nivel județean, prin sport Oana a reușit să urce pe cele mai înalte trepte ale podiumului de premiere la competițiile europene și mondiale.

Cel mai important este titlul de campioană europeană cu echipa națională la proba sărituri, obținut în acest an la Sarajevo. „Tot atunci, pe lângă medalia de aur, am obținut și bronzul la lupte tradiționale, alături de Teodora Popa, care îmi este colegă atât la club, cât și la Colegiul „Octavian Goga”. Cu siguranță, a fost o competiție grea, însă prin muncă am reușit să ducem tricolorul pe podium”.

În 2024, Oana a obținut alte 4 medalii la Campionatul Mondial din Finlanda, iar în 2023 medalia de aur la Campionatul European din Polonia, consolidând astfel bunul renume al clubului Puma.

Deținătoare a centurii negre cu 2 Dan, Oana este arbitru național, componentă a lotului național al României și instructor pentru copiii cu vârste de până la 13 ani.

Odată cu finalizarea liceului, dorește să-și continue studiile: „Îmi place psihologia și vreau să aplic la o facultate din Cluj-Napoca. Mă gândesc la o specializare în psihologia sportivilor pentru că, atunci când faci performanță, felul în care gândești contează foarte mult. Cel mai greu de antrenat rămâne, totuși, creierul”.