zacaria lansează valletta lane 2.0: un nou cartier modern cu 100 de case lângă sibiu

Zacaria anunță lansarea oficială a vânzărilor pentru noul său proiect rezidențial, Valletta Lane 2.0, un cartier modern situat în comuna Șura Mică, la doar câteva minute de Sibiu. Gândit ca un spațiu ideal pentru familii, proiectul oferă un echilibru între liniștea mediului suburban și proximitatea facilităților urbane. Valletta Lane 2.0 răspunde unei cereri reale din partea sibienilor pentru locuințe care oferă mai mult decât confortul standard: spații generoase, arhitectură modernă, eficiență energetică, acces facil la utilități. Cu o infrastructură completă și un plan urbanistic coerent, cartierul promite nu doar un acasă, ci o comunitate bine structurată, într-un mediu sigur, verde și bine conectat la oraș.



100 de vile moderne în Șura Mică

Valletta Lane 2.0 este un ansamblu rezidențial cu o identitate arhitecturală coerentă, compus din 100 de vile cu regim de înălțime P+1+Pod. Proiectul va fi dezvoltat pe o suprafață de aproximativ 5 hectare și include 28 de case individuale (single) și 72 de unități locative dispuse în 36 de duplexuri, desfășurate în mai multe faze de dezvoltare, pentru a asigura o evoluție echilibrată și integrată a cartierului. Clienții pot opta pentru una dintre cele cinci configurații de locuințe, adaptate diverselor nevoi și preferințe: de la case single cu suprafețe utile între 121 și 136 mp, la duplexuri moderne cu unități între 101 și 116 mp utili. Locuințele vor predate la stadiul gri avansat la interior și la cheie la exterior, oferind posibilitatea personalizării finisajelor, și includ câte două locuri de parcare proprii, precum și o terasă generoasă acoperită. Designul atent și compartimentarea eficientă transformă fiecare unitate într-un cămin confortabil, spațios, pregătit să răspundă nevoilor viitorilor locatari.



Facilități urbane într-un cadru suburban liniștit

Locuitorii Valletta Lane 2.0 se vor bucura de un ansamblu rezidențial gândit în cele mai mici detalii pentru a oferi confort, funcționalitate și siguranță pe termen lung. Accesul este facilitat de drumuri asfaltate cu dublu sens, trotuare largi, spații verzi amenajate, precum și un sistem de iluminat public modern. Pentru familiile cu copii, dezvoltatorul a prevăzut un loc de joacă pentru copii chiar la intrarea în complex.

Casele vor fi racordate la rețele complete de utilități – apă, canalizare, gaz, electricitate și telecomunicații. În plus, fiecare locuință va fi dotată cu centrală termică proprie, sistem de încălzire în pardoseală și termoizolație performantă, contribuind la un consum redus de energie și un confort termic constant, indiferent de sezon. Toate aceste elemente transformă Valletta Lane 2.0 într-un cartier sustenabil, modern și pregătit să răspundă cerințelor unei vieți contemporane.

“Valletta Lane 2.0 reprezintă continuarea firească a succesului înregistrat de faza 1 a proiectului Valletta Lane, consolidând viziunea Zacaria de a crea cartiere rezidențiale unitare, bine integrate în peisajul urban și adaptate nevoilor reale ale locuitorilor. Toate locuințele respectă aceleași rigori de design, materiale și execuție, iar infrastructura este gândită în ansamblu, nu în fragmente. Astfel, se creează un mediu coerent, predictibil și durabil, în care fiecare detaliu – de la acces rutier și rețele subterane, la spații verzi și zone comune. Zona Sibiului are nevoie de cartiere unitare, bine planificate și complet echipate cu infrastructură modernă, unde familiile pot trăi în siguranță și confort. Valletta Lane 2.0 răspunde exact acestor nevoi, oferind mai mult decât case – oferă un stil de viață echilibrat și bine ancorat în viitor. Prin extinderea conceptului Valletta Lane, Zacaria reafirmă angajamentul său de a modela viitorul urban al regiunii, contribuind activ la conturarea peisajului rezidențial din România. Sub sloganul „Shaping the landscape of Romania”, Zacaria transformă fiecare proiect într-un reper de calitate, sustenabilitate și viziune urbană. Valletta Lane 2.0 nu este doar un nou cartier, ci o piesă importantă dintr-un plan mai amplu de regenerare și dezvoltare durabilă.” a declarat Marius Moga, director vânzări și marketing Zacaria.

Despre Zacaria

Zacaria și-a început activitatea în Sibiu, anul 2008, purtând în spate istoria de peste 115 de ani a grupului internațional din care face parte, Alf Mizzi & Sons, din Malta. Dacă la început activitatea principală a companiei a fost concentrată în jurul proiectelor industriale, din 2011 Zacaria investește și în sectorul imobiliar. Astăzi, compania are cinci proiecte rezidențiale finalizate, trei în derulare și alte trei proiecte în stadiul de proiectare. Totodată, din portofoliul Zacaria fac parte două parcuri industriale în Sibiu și Alba Iulia, precum și două parcuri de retail în Sibiu și Cisnădie.

Cei interesați să afle mai multe detalii despre proiect și tipurile de locuințe disponibile sunt invitați să viziteze site-ul oficial al proiectului www.vallettavillas.ro sau pot contacta echipa de vânzări a proiectului la telefon 0799 735 375.