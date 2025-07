un jucător de la șelimbăr se recuperează după două operații. ”cea mai dificilă perioadă” / video

Mijlocașul dreapta de la CSC Șelimbăr, George Monea (28 ani) și-a propus să revină din iarnă pe teren, după ce a suferit două intrervenții chirurgicale la coloana vertebrală.

Operat de hernie de disc, George Monea a acordat un amplu interviu pentru pagina oficială de socializare a ”călăreților roșii”, în care vorbește despre calvarul trăit începând din iarnă.

”Din ceea ce am înțeles din partea medicilor, este o accidentare care se trage din trecut, în urma traumatismelor la fotbal, de la suprafețe dure, terenuri proaste, sărituri la cap și căzături pe spate. Acestea au fost nenumărate și de aici se trag toate problemele pe care le-am avut. Am avut două intervenții chirurgicale, prima am avut-o în februarie, a doua a fost în mai. Diagnosticul inițial a fost de hernie de disc, după care, în urma investigării mai amănunțite a RMN-ului, doctora Nistor și echipa de la de la Spitalul MedLife a pus diagnosticul de deplasare a unei vertebre care a provocat hernia de disc. Un diagnostic destul de grav. Sunt cinci luni de când n-am mai intrat pe teren, luni destul de grele, pentru că eu nu am mai fost accidentat o perioadă așa de lungă de timp, am avut doar probleme musculare ușoare, o perioadă dificilă” a povestit Monea.

”Mi-am setat ca obiectiv să prind pregătirea de iarnă”

Jucătorul și-a setat ca obiectiv să fie apt de fotbal începând din iarnă. ”Mai am o lună până la controlul de trei luni de la cea de-a doua operație, care a fost mai dificilă, și anume de fixare a coloanei vertebrale în zona lombară. Eu mi-am setat ca obiectiv suprem pregătirea de iarnă, pentru că, deși poate îmi revin mai repede, dar nu cred că ajută pe nimeni, nici echipa, nici pe mine, dacă mă grăbesc. Obiectivul final e să fiu apt 100% când intru pe teren, să nu mai am dureri sau probleme.”

George Monea a vorbit și despre experiența petrecută la FC Hermannstadt, în 2017-2018. ”Prima experiență în Sibiu a fost la FC Hermannstadt, echipă proaspăt promovată din Liga 4 în Liga 3. Știam că au planuri mari și drept dovadă că așa a fost, am promovat în primul an cu lejeritate. La Liga 2 am avut ceva probleme musculare, am evoluat puțin, cred că vreo patru-cinci meciuri am jucat, iar la finalul sezonului am decis să plec ca să joc, de asta m-am apucat de fotbal. Și am ajuns la Ripensia Timișoara, un club cu o istorie bogată, am stat doi ani. După care m-am reîntors spre casă și am ajuns la Viitorul Șelimbăr, așa se numea atunci, acum am deja cinci ani aici. Nu am multe cluburi în carieră, am poposit 1-2 ani cam la toate echipele, până să ajung la Șelimbăr. În primii doi ani am salvat echipa, în al treilea an a fost cea mai bună performanță, am intrat în play-off-ul Ligii 2.”

”Eram ca o mașinărie”

Mijlocașul dreapta crede că echipa sa ar fi promovat în urmă cu un an, când a jucat în play-off, dacă ar fi avut acest drept. CSC 1599 Șelimbăr nu are drept de promovare, fiind un club de drept public. ”Chiar vorbeam zilele trecute cu cu Ciprian Natea, care și el e de foarte multă vreme la echipă și îi spuneam că dacă noi aveam drept de promovare în acel an, nu ne putea opri nimeni, pentru că eram ca o mașinărie. Deci plecam dimineața la meci doar cu gândul la victorie, nu ne gândeam la altceva, cu orice echipă jucam. Eram un grup omogen, de vârstă apropiată, de valori apropiate și s-a format așa, ca o familie. Chiar îmi aduc aminte că în fiecare luni stăteam după antrenament și două-trei ore la vestiar, urmăream meciuri, făceam o masă acolo sau mâncam o pizza. Era o atmosferă bună și din punctul meu de vedere, grupul cred că cred că te ajută mult. Cred că terminam pe prima poziție sau pe locul 2 de promovare în acel an, dacă am fi avut dreptul” a spus Monea.

În sezonul trecut, după o schimbare masivă de lot, ”călăreții roșii” s-au salvat cu greu de la retrogradare. ”Anul trecut a fost cel mai dificil de când sunt eu la echipă. Au fost multe schimbări, au mai rămas 4,5 jucători din care am fost în anul acela despre care vorbeam mai devreme. Un an dificil cu mult ghinion, cu multe puncte pierdute în ultimul minut. Am avut multe meciuri de genul ăsta, după care a venit perioada asta nefastă pentru mine. În cantonamentul de iarnă m-am accidentat și de asta consider că a fost cel mai greu an. Dar eram sigur că băieții o să muncească și o s-o scoată la capăt” a încheiat George Monea.