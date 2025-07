de la pasiune la carieră: iulian motoc, povestea celui mai solicitat osteopat din sibiu / video

La 27 de ani de la primul pacient, Iulian Motoc este unul dintre cei mai apreciați terapeuți din România. Președinte al Asociației de Masaj și Terapii Complementare și fondatorul centrului Reflexovital, este, astăzi, cel mai căutat osteopat din Sibiu, însă drumul până aici a început încă din adolescență.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pentru Iulian Motoc, pasiunea pentru osteopatie a început în adolescență, pe când era sportiv. „Această pasiune pentru masaj și terapii complementare, parte a osteopatiei, a început de la o vârstă foarte fragedă. Eram sportiv, făceam judo și fotbal și le mai făceam colegilor masaj după antrenamente sau meciuri. Toți spuneau că am mână bună. Atunci, considerând că am talent, am început pregătirea în acest domeniu”, a povestit Iulian Motoc.

Originar din județul Vâlcea, a ajuns în Sibiu în urmă cu 35 de ani, în urma studiilor din cadrul școlii militare. Cariera în Ministerul Apărării a fost completată, în paralel, de pasiunea pentru terapie, care avea să devină în scurt timp o adevărată vocație.

Terapeutul a explicat pe înțelesul tuturor ce însemnă domeniul osteopatiei. „Osteopatia vine din grecescul „osteon”, care înseamnă os, și „pathos” – suferință. Dar în realitate, osteopatia nu se referă doar la o boală a oaselor. Este o terapie integrativă, personalizată, care are ca scop eliminarea durerii și tratarea cauzei, nu doar a simptomului”, a spus acesta.

Important de subliniat, adaugă Motoc, este că „osteopatia nu înlocuiește medicina clasică, ci o completează”.

Ce l-a atras către osteopatie?

Iulian Motoc spune că alegerea unei cariere în domeniul osteopatiei s-a datorat rezultatelor pe care le vedea la fiecare caz care îi trecea pragul. „Mă regăsesc foarte bine în acest domeniu pentru că mi se potrivește – este vorba de abilitățile practice pe care le am din adolescență. Am început ușor-ușor să aplic terapiile și am observat că oamenii se simt mai bine. Feedback-ul lor m-a încurajat să merg mai departe”, a declarat acesta.

Așa a apărut Asociația de Masaj și Terapii Complementare, pe care Iulian Motoc o conduce astăzi, cu proiecte și competiții desfășurate la nivel național și internațional, precum Campionatul Național de Masaj sau Campionatul Internațional.

Pacient: „Mi-ai dat înapoi viața”

Cele mai comune probleme pe care Iulian Motoc le tratează sunt durerile articulare, contracțiile musculare și afecțiunile degenerative. „Cele mai frecvente cazuri sunt durerile din zona lombară, sacrală sau cervicală – de multe ori legate de nervul sciatic sau de spondiloză cervicală. Acestea pot duce la migrene, vertij. Prin tehnicile corecte de osteopatie combinate cu masajul, se obțin rezultate foarte bune”, a spus osteopatul.

Iulian Motoc povestește un caz care l-a marcat, chiar la început de carieră. Acesta își amintește cu bucurie sentimentul pe care l-a simțit atunci când unul dintre primii pacienți a avut rezultate spectaculoase după ședința de osteopatie.

„Eram în 2006, lucram pe o străduță mică și vedeam des o doamnă care șchiopăta. Când am deschis cabinetul, a venit curioasă. Avea aproape 60 de ani, o femeie activă, căreia îi plăcea muntele. Avusese o accidentare la gleznă cu mulți ani în urmă și nu mai putea merge normal. A încercat și la mine, cu scepticism. După câteva ședințe, a venit la mine și mi-a zis: «Acum pot merge cu spatele. Pot merge pe bicicletă. Și merg la întâlnirea de 40 de ani cu colegii de facultate – vreau să dansez!»”

După acel banchet, doamna s-a întors la cabinet, l-a îmbrățișat și i-a spus: «Tu mi-ai dat înapoi viața».

„Astea sunt satisfacțiile care contează. Nu banii. Faptul că poți reda omului bucuria de a trăi”, a mărturisit osteopatul.

Empatia, cheia succesului pentru un osteopat

Iulian Motoc a vorbit și despre pacienții sceptici și cum ajung să apeleze la el. „Cei sceptici, în general, ajung la noi trimiși de familie sau prieteni. Când le explic exact ce facem, când văd că anamneza este serioasă, că facem o evaluare completă, încep să înțeleagă. Iar dacă după primele ședințe simt o îmbunătățire, devin nu doar convinși, ci și promotori ai acestor terapii”, a mărturisit osteopatul.

Osteopatul definește ceea ce înseamnă un un bun osteopat, cu rezultate majore. „Trebuie să fii om, în primul rând. Să ai empatie, dedicare, energie și cunoștințe solide de anatomie, fiziologie. Lucrezi cu corpul uman – iar corpul are reacții complexe. Nu e suficient să știi o tehnică. Trebuie să înțelegi omul”, explică Iulian Motoc.

Osteopatie versus chiropractică și kinetoterapie

Pentru pacienți, diferențele între osteopatie, chiropractică și kinetoterapie pot părea subtile, dar ele contează. „Osteopatia este o abordare complexă – poate viza structura musculo-scheletală, dar și cauzele psiho-emoționale. Tehnicile includ osteopatie viscerală, craniosacrală sau musculo-scheletală. Chiropractică este mai orientată către manipularea coloanei, cu acele mișcări rapide, de ‘zvâcnire’. Kinetoterapia lucrează prin mișcare – pasivă, activă, cu rezistență – și e esențială în recuperarea post-operatorie sau post-traumatică”, a explicat Iulian Motoc.

Pentru cei interesați, Iulian Motoc și echipa sa pot fi contactați prin paginile Reflexovital, Asociația de Masaj și Terapii Complementare, sau Campionatul Național de Masaj – ajuns în acest an la a șasea ediție. Centrul său se află pe strada Oituz din Sibiu, unde lucrează alături de alți 10 specialiști.