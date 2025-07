lovitură pe piața transferurilor: un fost jucător al lui lazio vine la fc hermannstadt / video

”Bine ai venit, Andreas Karo!

Andreas Karo este un fundaș central cipriot în vârstă de 28 de ani, care are o înălțime de 1,90 și poate evolua și ca fundaș lateral (stânga/ dreapta). Este un transfer de marcă realizat de echipa noastră, întrucât Andreas are până în prezent 28 de meciuri în Echipa Națională a Ciprului, pentru care a înscris un gol. Noul fundaș centrals-a format ca fotbalist la academia de tineret a celebrului club de fotbal britanic Nottingham Forest, iar pe CV-ul său se mai regăsesc echipe ca Anorthosis (U21), Apollon Limassol, Salamis, Pafos, APOEL Nicosia din țara natală, dar și un club de renume european ca Lazio Roma și Salernitana, echipă cu multe prezențe în primul eșalon fotbalistic din Italia. De asemenea, Andreas a mai evoluat pentru OFI Creta din Grecia și Maccabi Petah Tikva din Israel, alături de care în sezonul 2023-2024 a câștigat Cupa Israelului. Karo a câștigat Cupa și SuperCupa Ciprului în sezonul 2016-2017 alături de Apollon Limassol și a fost declarat fotbalistul sezonului 2018-2019 în campionatul cipriot. Andreas are o cotă de piață de 450.000 euro pe site-urile de specialitate și a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu A.F.C. Hermannstadt. Va purta tricoul cu numărul 3” este mesajul dat publicității de clubul FC Hermannstadt.