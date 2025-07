confuzie și controverse după împușcarea ursoaicei de pe transfăgărășan: puii „salvați” sunt de fapt căutați / foto

Puii ursoaicei împușcate săptămâna trecută pe Transfăgărășan nu au fost încă găsiți. Echipele care monitorizează zona spun că nu este urmă de ei. „Nici nu știm în acest moment dacă ursoaica avea sau nu pui. Sunt multe informații false”, spune unul dintre căutători.

O serie de controverse au apărut, în ultimele zile, în jurul celor trei pui de urs rămași orfani după ce mama lor a fost împușcată în urma atacului mortal asupra motociclistului italian pe Transfăgărășan. Pe de o parte, pe rețelele de socializare sunt publicate imagini cu ursuleți, indicându-se faptul că este vorba despre puii ursoaicei ucise, iar pe de altă parte, Ministerul Mediului arată că ursuleții au fost relocați la sanctuarul de la Zărnești. În realitate, echipele de căutare sunt încă în teren, iar puii nu au fost găsiți. Cei care intervin în zonă spun că nu știu cu certitudine dacă ursoaica omorâtă avea pui, fiindcă nimeni nu i-ar fi văzut.

„Toată lumea povestește ce vrea, dar informațiile nu au legătură cu realitatea. Eu sunt conducătorul acțiunii de căutare a puilor ursoaicei, sunt responsabilul activității de vânătoare din zonă. Am monitorizat zona în ultimele zile, dar nu am văzut nici măcar o dată acești pui de urs. Nu avem certitudinea că videoclipurile și imaginile apărute pe Internet sunt de la data la care oamenii zic că sunt făcute, din locul unde s-a întâmplat evenimentul. Le-am analizat și noi, iar locul nu este același”, spune Mihai Coman, inginer silvic al Direcției Silvice Argeș, Ocolul Silvic Vidraru.

„Ursoaica nu își apăra puii, ci prada”

Inginerul silvic Mihai Coman este primul care a intervenit pentru alungarea ursoaicei în momentul în care s-a dat alarma că un turist a fost atacat. El spune că animalul sălbatic, deși alungat de trei ori, a încercat de fiecare dată să revină să își recupereze prada. Autoritățile au acționat în conformitate cu prevederile legale, spune el.

„Când am ajuns eu la locul întâmplării deja erau acolo autoritățile statului. Nimeni n-a avut curajul să coboare să vadă ce s-a întâmplat cu victima. Eu am fost primul care a coborât la victimă împreună cu colegii mei. Am observat că era decedat, corpul lui era mâncat în proporție de 25-30%. Inițial am reușit să alungăm ursul, apoi au venit și echipele de intervenție, jandarmii și paznicul de vănătoare. A revenit a doua oară, venea înapoi la hrană. L-am alungat și s-a întors a treia oară, când a încercat să vină spre echipa de intervenție sus în parcare, de unde îl luase pe motociclist. Ursoaica își apăra prada. (…) În acel moment s-a luat hotărârea să fie împușcat ursul, pentru că era a treia oară când punea în pericol echipa de intervenție. Era un animal care mâncase deja un om, care încerca să își protejeze victima. În cele trei ore cât a durat operațiunea, noi n‐am știut dacă e femelă sau mascul, dacă are pui. Noi vedeam un exemplar care încerca să își ia înapoi prada. După ce a fost împușcat, noi am făcut căutări mai amănunțite, pentru că era o situație critică. Nu ne-am mai întâlnit cu o astfel de situație, să vezi un om mort, sfâșiat. Presiunea a fost mare, atât cea fizică, cât și psihică, și am procedat ca atare. Dacă nu luam această decizie, se putea întâmpla încă o tragedie”, precizează inginerul silvic Mihai Coman.

Coman a explicat că ursoaica a fost împușcată mortal și nu a agonizat. Ea s-a rostogolit în lac din cauza terenului extrem de accidentat. În plus, în acea zi, nimeni nu a depistat niciun pui de urs în zonă și nici în parcarea de pe marginea drumului. „După împușcare, ursoaica a căzut într-un teren extraordinar de accidentat, s-a rostogolit până la lac. A murit prin împușcare, fiind lovită direct în coloană. A murit pe loc. Dar, din cauza terenului, care are o pantă de 65 de grade, pe un versant abrupt, ursoaica s-a rostogolit la vale. În astfel de momente, dat fiind pericolul, nu te duci imediat să vezi animalul, aștepți câteva minute să vezi ce se întâmplă. Asta am făcut și noi, iar după jumătate de oră am început căutările. Am luat câini de urmă cu noi, am căutat pe poteci, nu am văzut sânge nicăieri și atunci ne-am dat seama că este posibil să fi căzut în lac. Am găsit ursoaica acolo după ce a trecut vaporul care a recuperat victima. După ce apa s-a limpezit, am văzut-o și am procedat la scoaterea ei”, a explicat inginerul silvic.

Puii ursoaicei nu au fost găsiți

Pe parcursul căutărilor ursoaicei împușcate, echipele de intervenție nu au văzut niciun pui. Nici măcar câinii de urmă nu i-au depistat. „Tocmai de aceea în raport nu am trecut că ar fi fost o ursoaică cu pui, pentru că la acea dată noi nu aveam certitudinea că există într-adevăr niște pui orfani. În astfel de cazuri, puii rămân în zonă, lângă ea, dar nu a fost așa”.

Subiectul, extrem de sensibil și controversat, a fost îndelung dezbătut pe rețelele de socializare zilele acestea. Multe imagini cu pui de urs au apărut pe Facebook și TikTok, autorii postărilor pretinzând că sunt puii ursoaicei omorâte. De altfel, Ministerul Mediului anunța ieri (n.red.: marți) că autoritățile au constatat că femela avea trei pui și că urmează să fie duși la centrul de reabilitare de la Zărnești. Echipele din teren contrazic însă toate aceste informații. Până la această oră, puii nu au fost găsiți.

„Am început imediat operațiunea de căutare a puilor de urs, dar până la momentul acesta nimeni din echipele noastre nu i-a văzut. Suntem 6 persoane de la Ocolul Silvic, încă 6 persoane din cadrul Jandarmeriei și alți voluntari din zonă care participăm la căutări. În acest moment noi nu avem certitudinea că femela avea sau nu pui. Am montat 5 camere de supraveghere în zonă, am pus și mâncare să îi hrănim, dar nu a apărut niciunul. Dacă erau în zonă, ar fi fost găsiți până acum”, a explicat Mihai Coman, inginer silvic.

Sanctuarul AMP Libearty a confirmat, marți seara, că ursuleții nu au ajuns la Zărnești și că autoritățile locale continuă căutările.