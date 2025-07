trump – nouă gafă diplomatică: laudă engleza liderului liberiei, fără să știe că e limba țării / video

Donald Trump a făcut un moment jenant miercuri, când l-a felicitat pe președintele Liberiei, Joseph Boakai, pentru nivelul său de engleză, deși engleza este limba oficială a țării africane. Incidentul a avut loc în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu cinci președinți africani, unde s-au discutat aspecte comerciale, inclusiv exploatarea minereurilor.

„Mulțumesc, și într-o engleză atât de bună, atât de frumoasă”, i-a spus Trump lui Boakai, întrebându-l de unde a învățat să vorbească atât de bine limba. Președintele liberian a răspuns simplu, cu un zâmbet jenat, „Da, domnule”, confirmând că engleza este limba sa maternă, scrie news.ro.

Liberia, cea mai veche republică din Africa subsahariană, fondată în 1822 de sclavi eliberați cu sprijinul Statelor Unite, are engleza ca limbă oficială. Joseph Boakai, președinte din 2024, a studiat atât în Liberia, cât și în Statele Unite.

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: “Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?” pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb

— CSPAN (@cspan) July 9, 2025