cum a ratat sibiul doi jucători de la fcsb. măldărășanu: ”eu i-am vrut” / video

Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a discutat vineri despre tratativele care desfășurate în această vară cu cei doi jucători de la FCSB, Jordan Gele și Malcom Edjouma. Până la urmă, doar Nana Antwi revine la Sibiu, tot sub formă de împrumut. Unul dintre acționarii clubului FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a spus public că, pe lângă negocierile cu FCSB pentru revenirea lui Nana Antwi, au fost discuții și despre Malcom Edjouma și Jordan Gele. Gigi Becali face eforturi să scape de la FCSB de francezii Edjouma și Gele, iar Claudiu Rotar a lăsat de înțeles că aceștia nu au fost doriți la Sibiu de către antrenorul Măldărășanu. https://youtu.be/z3vyPIz4zA0?t=228 În replică, Marius Măldărășanu a spus că și-a dat acordul pentru venirea celor doi jucători, chiar dacă a fost sceptic în privința faptului că aceștia vor dori să vină la Sibiu. ”Eu am spus da, în momentul în care mi-a spus Claudiu Rotar de această înțelelege, am spus ok. Numai că eu eram foarte sceptic în privința lui Edjuma. Adică pe Nana îl doream, l-am avut anul trecut, dar la Edjuma nu mă gândeam că ar fi acceptat să vină la noi. La fel lucrurile erau în privința lui Gele, dar am spus da, e ok. Din punctul meu de vedere erau trei jucători care pot ridica nivelul nostru, dar nu are rost să mai vorbim despre ce s-a vrut la momentul ăla, pentru că s-a așteptat și Campionatul European pentru Ianis. Din păcate, nu a fost un campionat bun pentru el, nici pentru naționala U21, adică au fost puțini jucători care au ieșit în evidență. Dar Ianis în continuare are cifre bune și el trebuie să își ridice moralul, pentru că cu siguranță a avut un sezon bun și are cifre bune” a declarat Marius Măldărășanu într-o conferință de presă susținută vineri la Hotel Apollo din Sibiu. Francezul Jordan Gele a jucat în Liga 2 pentru CSC 1599 Șelimbăr în sezonul 2023-2024, după care a plecat în Elveția, la FC Will 1900. A jucat 23 de meciuri de Liga 2 pentru ”călăreții roșii”, reușind 6 goluri și având o contribuție importantă la performanța echipei din acel sezon, intrarea în play-off-ul celui de-al doilea eșalon.

Costache și Roman au fost pe listă

Măldărășanu a detaliat și discuțiile cu Costache și Roman. ”Au fost discuții și pentru Roman, și vizavi de Costache. Dar vedeți că contează foarte mult și sistemul nostru de joc. Și atunci este greu să aduci un jucător care e mai mult un jucător de bandă. Noi jucând 3-5-2, am ținut cont și de lucrul ăsta. Repet și la Roman, da, a fost o opțiune, a fost o opțiune și vara trecută. Acuma, că nu s-a întâmplat să fie la noi, asta este situația” a explicat Măldărășanu.