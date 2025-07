măldărășanu a mai anunțat trei plecări de la sibiu. ”își caută echipă” / video

Antrenorul Marius Măldărășanu a anunțat vineri că este dispus să se despartă de trei dintre jucători, care să fie împrumutați la cluburi de eșalon inferior, unde să joace. Variantele sunt CSC Șelimbăr (Liga 2) și Inter Sibiu (Liga 3). După Baba Ayine, cedat de FC Hermannstadt la pregătirile lui CSC Șelimbăr, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a anunțat și alte despărțiri. Trei jucători care au puține șanse să joace în sezonul viitor în Superliga vor fi propuși sub formă de împrumut la CSC Șelimbăr (Liga 2) sau Inter Sibiu (Liga 3). https://youtu.be/z3vyPIz4zA0?t=641 ”E normală o colaborare între noi și Șelimbăr sau Inter. Am vorbit și cu Ianis Gândilă, cred că e bine și pentru el să meargă să joace, vedem dacă se va realiza lucrul ăsta, pentru că el mai are patru ani de Under, dar în momentul în care e aici îi fi greu să joace, el nu mai va câștiga absolut deloc minute la juniori, pentru că nu mai are cum să joace acolo. Și atunci este bine să joace măcar un an la nivel de liga a doua. Răzvan Călugăr, la fel merge și el să joace, este 2006, același lucru, avem trei jucători pe poziția aia, plus Tiago, adică este foarte dificil pentru el. Saeed Issah și el va trebui să meargă să se joace împrumut, dacă va fi dat împrumut sau definitiv, nu știu, nu este treaba mea. Sunt jucători care pot ajuta și Șelimbăr și bineînțeles și pe noi, pentru că ei pot crește și în perioada în care lucrurile vor fi ok, să se întoarcă în iarnă sau vara viitoare. E normal să mergi undeva să joci, pentru că dacă stai doar să te pregătești cu o echipă de Liga 1, nu este suficient. Ritmul jocului ți-l dă doar jocul” a explicat Marius Măldărășanu. Răzvan Călugăr (19 ani) a fost împrumutat sezonul trecut la Unirea Alba Iulia, iar Saeed Issah (25 ani) la Metaloglobus. Ianis Gândilă (19 ani) a fost folosit doar 2 minute în finalul meciului din Bănie, 1-3 cu Universitatea, când a debutat în Superliga. Tehnicianul nu exclude nici varianta să renunțe la unul dintre portari. ”Lista A fiind deja ocupată, noi avem trei portari seniori. Dacă reușim să aducem un portar under, dar nu doar de dragul de a aduce, ci un portar care, în cazul în care este nevoie să te ajute, atunci da, e posibil să împrumutăm și un portar senior” a mai spus tehnicianul sibienilor. FC Hermannstadt va juca sâmbătă seara în Ghencea cu FCSB, în primul joc oficial al sezonului.