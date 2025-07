țeapă colosală dată de o firmă de fotovoltaice. sibian păgubit: „le-am dat banii și îi aștept de un an”

Mii de români aleg să își monteze panouri fotovoltaice pe case pentru a-și diminua facturile la energie. Unii apelează la programul „Casa Verde”, iar alții fac totul pe cheltuiala proprie. Un bărbat din Sibiu se numără printre cei care au decis să își monteze astfel de panouri. A semnat contractul cu o firmă care instalează fotovoltaice în urmă cu mai bine de un an, a plătit un avans mare și a rămas cu buza umflată. În situația sibianului mai sunt alte sute de persoane care așteaptă de luni de zile măcar un răspuns.

Atrași de prețul mic și convinși de reclamele cu influenceri

Radu Vonica locuiește la Porumbacu de Jos. Tatăl lui, Constantin, a decis să își monteze panouri fotovoltaice pe casă din dorința de a-și scădea facturile la energie. Nu s-a înscris în programul „Casa Verde Fotovoltaice”, ci a demarat achiziția pe cont propriu. Sibianul spune că găsit mai multe firme care se ocupă cu furnizarea și montarea panourilor fotovoltaice, a comparat ofertele și a semnat contractul cu cea care a oferit prețul cel mai bun.

„Anul trecut am căutat pe cineva să ne montăm panouri solare. Ne-a atras prețul la ei. Pentru 10kw ne-au cerut doar 24.000 de lei. În general, în Sibiu, oferta era undeva la 30.000 de lei. Ne-am bucurat când am văzut prețul, asta ne-a atras practic. Am luat legătura cu Taw Energy și am discutat telefonic toate detaliile, după care am semnat contractul și le-am trimis avansul de 50%, adică 11.877 de lei”, povestește Radu Vonica.

Sibianul spune că a căutat detalii pe Internet despre această firmă și i-a dat încredere faptul că un influencer i-a făcut reclamă. „Înainte să semnăm contractul i-am căutat pe net și totul părea în regulă. Au avut inclusiv o colaborare cu Codin Maticiuc. Când vezi o vedetă, îți dă o anumită încredere. Dar se pare că a fost o schemă Nordis cu buget redus”, adaugă bărbatul.

Cu banii luați și fără panouri

Contractul a fost semnat în mai anul trecut, iar în aceeași perioadă beneficiarul a achitat și avansul pentru lucrare. Firma Taw Energy a promis că va finaliza montajul în termen de trei luni. După mai bine de un an, sibianul nu doar că nu are panourile instalate, dar nici banii nu i-au fost returnați. Reprezentanții companiei au încetat să mai răspundă la telefon, iar comunicarea s-a limitat la mesaje, prin care au oferit diverse scuze și noi termene. În cele din urmă, i s-a promis că va primi înapoi suma achitată, dar nici acest lucru nu s-a concretizat.

„Urmau să vină peste 3 luni la montaj. Toate bune și frumoase, până când au trecut cele 3 luni și nu m-a mai sunat nimeni. Nu se întâmpla absolut nimic. Eu sunam, ei mă amânau cu o săptămână sau două, în funcție de cum aveau chef. Dacă sunam de două ori în aceeași zi, îmi dădeau termene total diferite. Și așa a trecut un an și ceva și nu s-a întâmplat nimic. Am făcut sesizare la ANPC, iar de acolo mi-au dat răspuns că petiția mea a fost transmisă la Poliția Criminalității Economice. Anul trecut mi-am luat și un avocat care le-a trimis o scrisoare pentru executare, am plătit 1.500 de lei. Acum am apelat la alt avocat, care mi-a zis că dacă vreau să continuăm va mai costa 3.000 de lei. Vă dați seama? Am pierdut deja 12.000 de lei și mai urmează să dau alți bani”, spune sibianul.

Bărbatul a depus și o plângere la poliție având în vedere numeroasele amânări. În ultimele discuții cu Taw Energy, bărbatul a primit asigurări că își va primi înapoi, însă se teme că acest lucru nu se va mai întâmpla. „Săptămâna trecută le-am scris și mi-au spus că e în curs de rezolvare cererea mea și îmi vor restitui banii. Le-am zis să îmi dea o confirmare electronică cu dovada plății și mi-au spus că confirmarea o s-o văd atunci când îmi voi vedea banii în cont. Pe numărul de pe site nu mai răspunde nimeni la telefon, nu am mai vorbit cu ei la telefon de un an”, spune Radu Vonica.

Ca el mai sunt sute de oameni

Sibianul nu este singurul client păgubit de Taw Energy. În situația lui mai sunt alte sute de persoane. În recenziile de pe Google oamenii se plâng că au achitat avansul, iar panourile plătite nu au mai fost montate. „Nu au livrat sistemele din contract și după aproape un an am cerut rezilierea contractelor și returnarea avansurilor plătite. Mint întruna, amână de o săptămână pe alta că vor face plata”, „Sunt o firmă foarte neserioasă. Ne-au amânat din decembrie și până astăzi”, „Fugiți cât puteți! Sunt neserioși. Ne-au păcălit 1 an cu tot felul de amânări pentru instalarea unui sistem prin Casa Verde până am luat hotărârea și i-am schimbat cu altă firmă”, sunt câteva dintre cele mai recente recenzii.

„Majoritatea oamenilor au semnat cu ei prin Casa Verde și nu au pierdut mulți bani, poate vreo 2.000 de lei. Dar mai sunt și alții ca mine care au făcut din fonduri proprii și au pierdut avansuri mari”, spune sibianul. Pe portalul instanțelor de judecată apar zeci de dosare prin care păgubiții încearcă să își recupereze banii.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu reprezentanții Taw Energy atât telefonic, cât și prin e-mail. Până la această oră, firma nu a oferit un drept la replică. De menționat este faptul că, în toamna anului trecut, Taw Energy publicat pe site un comunicat de presă prin care îi liniștea pe clienți că își va onora toate contractele.

„Din dorința de a menține o comunicare transparentă cu clienții noștri, am stabilit inițial termene pe care nu am reușit să le respectăm. Suspendarea temporară a programului, dificultățile logistice și numărul neașteptat de mare de solicitări au afectat atât programările, cât și timpul de răspuns. Aceste provocări ne-au oferit ocazia să reevaluăm modul în care comunicăm, să învățăm din greșeli și să adoptăm o abordare mai realistă. În prezent, ne concentrăm pe furnizarea de informații bazate pe situația actuală și evităm să facem promisiuni care nu pot fi garantate. Singura garanție fermă pe care o oferim este că finanțarea clienților noștri este complet asigurată, iar fiecare beneficiar își va primi montajul”, se arată în comunicat.

Firma a mai arătat, la acea vreme, că „deși volumul mare de solicitări poate genera întârzieri temporare, absolut toate cererile vor fi soluționate”, iar oamenii care au făcut cereri de refund își vor primi banii înapoi.